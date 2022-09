UBBC Gmünd trauert um Markus Wandaller

Werbung

Ehemaliger Spieler und Trainer, langjähriger Funktionär, höchst engagiertes Mitglied und Freund – mit Markus Wandaller aus Breitensee verstarb am 6. September eine wichtige Stütze des UBBC Gmünd im 58. Lebensjahr an einer Krebs-Erkrankung.

Als Sohn von Vereinsgründer Ernst Wandaller kam Markus Wandaller früh zum UBBC Gmünd, spielte in diversen Jugendmannschaften und debütierte schon als Teenager in der Herrenmannschaft, der er bis 1988 angehörte. „Als Spieler bestach er durch Einsatz und unbändigen Kampfeswillen. Diesen Einsatz forderte er auch von seinen Mitspielern und brachte sie bei diversen Trainings zu Bestleistungen. Seine Gegenspieler forderte er ebenso und brachte sie durch sein intensives Verteidigungsspiel oft zur Verzweiflung“, beschreibt der Verein in einem Nachruf seine Talente. Diese brachte er später auch im Zweierteam und in der Senioren-Mannschaft ein.

Nach seiner aktiven Karriere wurde Wandaller ab der Saison 2000/01 Trainer des damals neu gegründeten Damenteams, übte diese Funktion für fast zehn Jahre aus und legte mit seinem Engagement den Grundstein für die vielen Erfolge. Dazu war er lange Zeit im Vorstand tätig, davon mehr als zwölf Jahre als Schriftführer und bis zuletzt als Beirat. Außerdem übte er auch über viele Jahre die Tätigkeit des Hallensprechers bei Heimspielen aus.

Auch abseits des Basketball-Feldes war Markus Wandaller sehr engagiert, Organisator und Grillmeister beim UBBC-Sommerfest, war fixer Bestandteil der UBBC-Segelcrew, griff bei geselligen Abenden an Deck auch gerne zu Gitarre und Mundharmonika. Als Musiker war er auch über den UBBC hinaus in Gmünd bekannt. Darüber hinaus war er ein sehr naturverbundener Mensch, galt seine große Leidenschaft den Pferden.

„Max war ein sehr wichtiges Mitglied des UBBC, war sehr aktiv, überall dabei, hat immer mitgeholfen, den Verein immer unterstützt. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren“, sagt Franz Chwatal, langjähriger Weggefährte und Manager beim UBBC Gmünd.

Um Markus Wandaller trauern unter anderem seine Eltern, seine beiden Töchter und seine Lebensgefährtin. Die Verabschiedung des Verstorbenen findet am Freitag, 15 Uhr, in der Aufbahrungshalle in Gmünd statt.