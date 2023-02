UBBC-Youngster in der Landesauswahl

Werbung

Während in den heimischen Basketball-Ligen in den Semesterferien der Ball bis auf wenige Ausnahmen ruhte, stand für die Nachwuchsspieler ein wichtiger Termin auf dem Kalender. In Traiskirchen wurden die Sichtungstrainings für den U14-Bundesländer-Cup durchgeführt. Mittendrin waren auch drei Talente des UBBC Gmünd.

Maxi Köhler und Julian Weiss (v.l.) zeigten auch in Traiskirchen auf. Foto: Foto privat

Allen voran Annalea Wally, die mit ihren zehn Jahren derzeit die U12-Mannschaft des UBBC aufmischt. Sie zeigte auch in Traiskirchen groß auf, schaffte als Jüngste die Aufnahme in den U14-Landeskader.

Mit dabei waren auch zwei Gmünder Burschen: Maximilian Köhler und Julian Weiss. Maxi Köhler ist ein Teamkollege von Annalea im U12-Team. Julian Weiss spielt in der U14-Mannschaft des UBBC. Beide schlugen sich vor den Auswahltrainern sehr gut. Aufgrund seines junges Alters wurde Köhler aber letztlich nicht berücksichtigt. Julian Weiss schaffte die Aufnahme in die NÖ-Auswahl.

Damit wurden zwei UBBC-Nachwuchsspieler in den Landeskader aufgenommen, vertreten Niederösterreich von 17. bis 19. März beim Bundesländer-Cup gegen die anderen Bundesländer.