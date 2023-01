UBBC Gmünd-Spiel: Keine Eltern, keine Getränke, viel Ärger

Werbung

Ein durchaus kurioses Auswärtsspiel erlebte die Gmünder U14 am Samstag in Stockerau. In die dortige Sporthalle im Gymnasium dürfen gemäß Schulordnung nämlich keine Zuschauer – und damit auch keine Eltern, was im Nachwuchsbereich freilich eine Rolle spielt.

„Das wussten wir im Vorhinein, haben kurzerhand den Betreuerstab erweitert, damit vier Eltern zumindest auf der Bank sitzen konnten. Die übrigen Mitgereisten mussten in der Zwischenzeit spazieren gehen“, schildert UBBC-Manager Franz Chwatal, den aber noch mehr ein weiterer Passus in der Schulordnung verärgerte. Es ist nämlich nicht gestattet, Trinkflaschen mit in den Turnsaal zu nehmen. „Toll, wenn 14-Jährige bis zum Äußersten rennen und schwitzen“, machte Trainer Christoph Vogl seinem Ärger auf der Vereinshomepage Luft.

Zum Trinken kamen die Kids somit nur kurz in den Spielpausen in der Garderobe.

Aus sportlicher Sicht war der Ausflug nach Stockerau aber trotz aller Schwierigkeiten ein voller Erfolg. Der UBBC übernahm von Beginn weg das Kommando, siegte klar mit 69:28. Top-Scorer waren Constantin Bauer mit 27 Zählern und Severin Vogl mit 20.

Ein Nachspiel dürfte es aber trotzdem geben. Chwatal will die Schulordnung beim NÖ-Verband zur Sprache bringen will: „Das kann so nicht gehen.“