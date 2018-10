Während die Einserherren des UBBC Gmünd am Samstag nahezu unverändert gegen Bruck/Leitha in die neue Saison starten (siehe Artikel rechts), gab‘s im Nachwuchsbereich der Gmünder Basketballer während der Sommerpause so einige Umwälzungen.

Die gravierendste Änderung ist, dass es mit Michael Traxler erstmals einen Nachwuchskoordinator gibt. Der Kapitän der Landesliga-Mannschaft ist seit mehreren Jahren im Vereinsvorstand und als Nachwuchstrainer tätig. „Die Nachwuchsarbeit wird immer komplexer – Spieler zu lukrieren, dann auch zu halten, Spiele organisieren, der Papierkram.

Da glaube ich, dass es gut ist, jemanden zu haben, der übergeordnet steht. Zudem bin ich Vater und einen Job habe ich auch noch. Das alles als Nachwuchstrainer unter einen Hut zu bringen, ist nicht so einfach“, erklärt Traxler. „Als Koordinator kann ich mir die Zeit doch etwas freier einteilen.“

U12 ist doch wieder ein Problemkind

Traxler ist einerseits dafür da, zentrale Anlaufstelle für die Nachwuchstrainer zu sein, wird die Trainersitzungen leiten. Er will sie auf eine Schiene bringen. Mittelfristig sollen auch die Nachwuchsteams spielerisch harmonisiert werden. Darüber hinaus will man die Spieler nicht nur sportlich, sondern menschlich in den Verein integrieren. „ Sportler zu haben ist ja schön und gut, aber in einem Verein brauchst du auch Leute, die mithelfen, Funktionen übernehmen…“

Michael Traxler ist neuer Nachwuchskoordinator beim UBBC Gmünd. | privat

Rund 40 Kids spielen derzeit beim UBBC in einer der drei Mannschaften (U19, U16 weiblich, U14). „Wir stehen gut da. Aber Anfänger sind natürlich jederzeit willkommen“, betont er. „Wer es versuchen möchte, kann gerne zu einem Training kommen (Voranmeldung unter 0660/9260979 erbeten; Anm.).“

Probleme gibt‘s mit der viel und wohl zu früh gelobten U12. Kooperationspartner BBV Waidhofen kam nicht nur Christoph Siegl als Trainer abhanden (neuer Mann ist Günther Haumer), sondern auch viele Spieler, sodass man nicht mehr Meisterschaft spielen kann.

„Wir sind gerade dabei, Spieler zu suchen, gehen in die Schulen“, so Traxler, der aber am liebsten so bald wie möglich eine eigene UBBC-U12 beisammen hätte. „Kooperationen sind gut, aber es sollte der Anspruch des UBBC sein, eine U12 selbst stellen zu können. Sie ist das Fundament für die Zukunft!“