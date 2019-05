Trotz Regenwetter ließen sich viele Zuschauer den Start des ersten RAN am Weitraer Rathausplatz nicht entgehen.

„Ich fahre jetzt mal drauf los und hoffe, dass ich bald wieder da bin“, sagte einer der Fahrer Sekunden vor dem Start der Premiere des Race Around Niederösterreich auf dem Weitraer Rathausplatz – und sprach damit wohl allen seinen fast 100 Mitstartern aus der Seele. Um Schlag 16 Uhr fiel der Startschuss in die 600km-Runde um das größte Bundesland Österreichs. Trotz Regenwetter peitschten viele Zuschauer die Radler auf ihren ersten Metern nach vorne.

Dazu zählten in der ersten Startgruppe waren neben Alexandra Meixner auch zahlreiche andere Lokalmatadore. Am Abend folgten die Top-Fahrer, die sich um den Sieg matchen werden, die Runde um Niederösterreich in unter 23 Stunden bewältigen wollen. Dazu zählen auch der Albrechtser Günter Fiedler oder der einzige Para-Fahrer Mario Holzreiter im Handbike. Den Abschluss des Startreigens bildeten die Teams.

Zurück am Weitraer Rathausplatz erwartet werden die schnellsten Fahrer am frühen Nachmittag. Ab 13 Uhr gibt’s ein Bühnenprogramm samt zahlreichen Aktivitäten für die Zuschauer, inklusive Preisverleihung für den Malwettbewerb der Volksschule Weitra. Die Siegerehrung der Sportler findet um 22 Uhr statt.