Landessieger kommt aus Gmünd: Kicker wieder auf großer Bühne

Werbung

Unter den ganz großen Siegern bei der NÖN-Sportlerwahl war heuer ein Gmünder. Der SC-Gmünd-Kicker Michael Dürnitzhofer räumte mit 27.583 Stimmen den Landessieg ab. „Ich danke allen für die Unterstützung“, freute sich Dürnitzhofer, für den die Gmünder Fußballer die Werbetrommel gerührt haben. Bei den Frauen holte die Wiener Neustädter Dodgeballerin Katharina Koch mit 11.555 Stimmen den Landessieg.

Auch Landeszweiter kommt aus dem Bezirk

Im Bezirk Gmünd ist Dürnitzhofer damit freilich auch der Sieger. Hier lieferten sich die Fan-Lager von SC Gmünd und ASV Schrems über mehrere Wochen ein Wettrennen. Lange Zeit schien Andreas Fuger als der Sieger, ehe in den letzten Tagen noch Dürnitzhofer davonzog. Dieses Kräftemessen trieb die Stimmabgaben in lichte Höhen. Mit 22.210 Stimmen landete Fuger nicht nur im Bezirk, sondern auch landesweit auf Rang zwei. Nur der Hollabrunner Bezirkssieger kam mit knapp 10.000 Stimmen landesweit bei den Herren noch in den fünfstelligen Bereich. Also war die heurige Sportlerwahl im Bezirk Gmünd generell außergewöhnlich.

Mussten sich die ASV-Fans bei den Herren geschlagen geben, so waren sie bei den Frauen wieder unschlagbar. Mit 8.307 Stimmen (landesweit Rang vier) hievten sie Flügelflitzerin Lisa Weber an die Spitze und machten sie zur NÖN-Sportlerin des Jahres. Auch bei den Frauen gab es längere Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Weber und der Weitraer Sportschützin Yvonne Möslinger, zu deren Wahl auch Xandi Meixner aufgerufen hatte. Letztlich holte Möslinger 3.853 Stimmen – eine sehr beachtliche Leistung.