Wahl biegt auch im Bezirk Gmünd auf die Zielgerade

Jeder Klick zählt! Fünf Sportlerinnen und fünf Sportler aus unserer Region rittern um den begehrten Titel. Und noch bis 4. Februar können Sie auf nön.at/sportlerwahl für Ihren Favoriten abstimmen.

Lange Zeit lag im Bezirk Gmünd der SC-Gmünd-Kicker Julian Zimmel knapp in Front, in den vergangenen Tagen zog allerdings LT-Gmünd-Youngster Lorenz Weber am Kicker vorbei. Alles läuft hier auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Schluss hinaus. Wer gewinnt, ein Fußballer oder ein Leichtathlet?

Diese Frage dürfte sich in der Frauenwertung scheinbar nicht mehr stellen. Dort liegt Kickerin Laura Moser vom ASV Schrems ganz klar in Führung. Oder mobilisieren die Fans der anderen Sportlerinnen noch einmal ihre Kräfte? Etwa von Tennis-Ass Ulrike Rosenmayer, aktuell auf Rang zwei? Oder von Ultrasportlerin Alexandra Meixner?

Wir suchen nicht nur die beliebtesten Sportler, sondern auch die unschätzbaren Helfer im Hintergrund. Per Online-Formular auf nön.at können Sie Ihre „Gute Seele des Sports“ (bitte samt Begründung) vorschlagen.