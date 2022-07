Radsport: Gelungener Testlauf für Race Around Austria

Werbung

Die Waldviertler sorgten beim traditionellen 24-Stunden-Rennen in Grieskirchen in Oberösterreich für Aufsehen. Da wäre auf der einen Seite Alexandra Meixner, die zeigte, dass auch auf den „kürzeren“ Distanzen mit ihr zu rechnen ist. Sie gewann die Damenwertung im Masters. Auf der anderen Seite das Viererteam um den Vitiser Stefan Schrenk, den Waldensteiner Günther Fiedler, den Oberlainsitzer Jürgen Hahn und den Zwettler Bernhard Hahn, das im Zielsprint Rang zwei holte.

Befahren wird dabei eine 21,5km-Schleife von Grieskirchen über Polham und Bad Schallerbach wieder zurück nach Grieskirchen – und das über 24 Stunden. „Es ist eine sehr schöne Strecke, angenehm zu fahren“, sagt Stefan Schrenk. Das Antreten im Viererteam galt als Testlauf für das Race Around Austria (RAA) Mitte August.

„Wie funktioniert das Team? Wie gut die Strategie, der Wechselrhythmus, der Schlafrhythmus?“, so Schrenk. Die für ein 24-Stunden-Rennen ungewöhnliche Strategie, bei der sich zwei Fahrer sechs Stunden abwechseln, während die anderen beiden regenerieren, stellte sich als gut heraus. „Es hat super funktioniert. In sechs Stunden kannst du auch gut regenerieren.“

Auch sportlich lief es von Start weg top

Das „athletes for ukraine Team Blau“ – Schrenk & Co. traten erstmals unter der Flagge der Initiative „Athletes for Ukraine“ an – ordnete sich gleich im Spitzenfeld ein. Und blieb dort. Nach dem letzten Anstieg kristallisierte sich ein Duell zwischen den Waldviertlern und dem „Kobernaußerwald Gruppetto“ heraus. Das ging letztlich um zwei Sekunden an die Oberösterreicher – beide Teams absolvierten 42 Runden und 903km. Schrenk: „Damit hatten wir nicht gerechnet. Dafür, dass wir uns nix vorgenommen hatten, ist der zweite Platz toll. Das freut uns sehr!“ Auch das zweite Team von „athletes for ukraine“, das Team Gelb schnitt gut ab: Franz Fischer, Alexander Apolt, Rainer Schrenk und Martin Leitner spulten 37 Runden ab (795,5km) und belegten Rang 13.

Grund zur Freude hatte auch Alexandra Meixner

Alexandra Meixner bejubelte ihren Sieg in der Damen-Masters-Wertung. Foto: privat

Die Ärztin aus Breitenberg bei St. Martin ging bei den Masters an den Start, holte sich mit 33 Runden (709,5km) überlegen den Sieg, hätte damit auch in der Damen-Gesamtwertung Rang zwei hinter der dreifachen Race-Around-Niederösterreich-Siegerin Elena Roch (34 Runden) belegt. „Eine super Erfahrung. Dass ich mit meinen alten Knochen noch so viel Druck auf die Pedale bringe…“, schmunzelte die 51-Jährige. Unterstützt wurde sie mit Windschatten von Weltrekord-Kompagnon Josef Aigner.

Neu war für Meixner das Fahren auf Zeit – bei den anderen Projekten der Ultrasportlerin stehen ja eher Distanz und Durchkommen im Vordergrund. „Ich habe mir aber keinen Druck gemacht, hatte nicht einmal einen Tacho am Rad. Ich habe mich nur von Walter (Wegschaider, Ehemann; Anm.) leiten lassen“, schildert sie.

Das 24-Stunden-Rennen gefiel ihr so gut, dass sie jetzt überlegt, auch am Freitag in Kaindorf (Steiermark) zu starten. „Zu sehr abschießen will ich mich aber auch nicht“, sagt sie. Mit dem Deca-Triathlon in Buchs (Schweiz) am 19. August vor Augen, wo sich Meixner ihren Weltrekord zurückholen will und ihr Walter Wegschaider seinen „Deca-Fluch“ (Aufgaben 2014 in Mexiko und 2016 in Buchs) brechen will, steht das Highlight nämlich erst bevor.

Auch Schrenk, Fiedler & Co. haben den Höhepunkt erst vor der Brust. Am 10. August fällt in St. Georgen im Attergau der Startschuss zum 2.200km langen Race Around Austria, das sie im Viererteam absolvieren.

Und das alles unter der Flagge von „Athletes for Ukraine“

Die Initiative wurde angesichts des Kriegs in der Ukraine ins Leben gerufen. Der Kontakt kam über den Rodel-Olympiasieger Felix Loch, einem der vielen prominenten Unterstützer, beim Race Around Niederösterreich in Weitra zustande. Loch war beim RAN mit einem „Athletes for Ukraine“-Team am Start. „Wir sind vor dem Start ins Gespräch gekommen. Daraus ist die Kooperation erwachsen“, schildert Schrenk. „Die Idee, Sportler vor Ort zu unterstützen, damit der Trainingsbetrieb aufrechterhalten werden kann, hat uns gut gefallen. Die Sportler haben mit dem Konflikt nichts zu tun. Es gefällt uns sehr gut, dass wir diese Initiative repräsentieren dürfen.“ Beim Rennen in Grieskirchen machten Schrenk & Co. erstmals öffentlich auf das Thema aufmerksam, sammelten auch Spenden via Spendenbox.

Gespendet werden kann auch online

https://bit.ly/3uWgX3O

„Das Geld kommt 1:1 Athletes for Ukraine zugute. Das Rennen bezahlen wir uns selbst, ist längst ausfinanziert“, betont Schrenk.