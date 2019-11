Die Herbstsaison kann für den ASV Schrems noch eine sehr gute (mit Abzügen in der B-Note) werden. Wenn im Doubleheader am Wochenende die angepeilten sechs Punkte in die Granitstadt gehen. Damit könnte man noch in die obere Tabellenhälfte kommen. Selbst bei vier Zählern würde man sich viel Luft verschaffen. Das Zeug dafür hat Schrems. Das hat der Aufsteiger immer wieder bewiesen. Mit dem Toreschießen haperte es zwar zuletzt, aber vielleicht lässt Nemanja Marinkovic seinen Kollegen ja das eine oder andere Abschiedsgeschenk da.

Es wäre der letzte Verdienst des Bosniers, der in bislang 64 Spielen 53 Tore für Schrems erzielt hat. Die Torquote allein zeigt, wie schwer er zu ersetzen sein wird. Dass man ihn nicht ewig halten kann, wenn Vereine aus höheren Ligen anklopfen, war aber klar. Für Schrems tut sich die Möglichkeit auf, frisches Blut in Schlüsselpositionen einer Mannschaft zu bringen, die in ihrer Grundstruktur seit Jahren kaum verändert wurde. Ein Risiko, aber auch eine Chance.

Wenn sich die Waldviertler Landesligisten dabei nicht im Weg stehen. Waidhofen und Zwettl angeln im selben Teich nach den selben Fischen. Das macht es nicht leichter. Aber am Ende der Winterpause, spätestens am Saisonende werden wir eines wissen: Ob drei Landesligisten, wie Kritiker gerne unken, für das Waldviertel heutzutage wirklich zu viel sind.