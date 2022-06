Organisatoren: "Hätten uns viertes RAN nicht besser vorstellen können"

Vollbild

FB

Bei der Siegerehrung: Weitras Bürgermeister Patrick Layr, der Zweitplatzierte Sebastian Michetschläger, Sieger Christoph Strasser, Xundheitswelt-Geschäftsführer Fritz Weber, der Drittplatzierte Robert Müller und Daniel Wandl von der Raiffeisenbank Oberes Waldviertel. Der für das Schrenk Sport Team radelnde Waldensteiner Günther Fiedler war der schnellste Einzelfahrer aus dem Bezirk Gmünd, finishte die 600km in 20:14 Stunden. Bei den Damen jubelte wieder Elena Roch (kleines Bild). Auch am Rad schnell. Rodel-Olympiasieger Felix Loch trat mit seinem Team "Athletes for Ukraine" an - und mit einem Waldviertler Betreuerteam. „Dass alles so perfekt abgelaufen ist, liegt auch an unserem unglaublichen Team, dass da im Vorfeld und während der

30 Stunden beim Rennen arbeitet“, betonten die Organisations-Chefs Christian Troll und Georg Franschitz. Mehr als

50 Personen sind mittlerweile zeitweise gleichzeitig im Einsatz.

1 /6