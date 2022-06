Weitra: Strasser und Roch wieder eine Klasse für sich

Werbung

Nach zwei Jahren kehrte beim Race Around Niederösterreich wieder die Normalität ein – oder wie viel Normalität eben dabei sein kann, wenn sich mehr als 200 Menschen (Rekord!) vom Weitraer Rathausplatz auf eine Runde rund um Niederösterreich (600km, 6.000hm) machen. Wieder dabei waren auch die Zuschauer. Viele Zuschauer. Die Radler wurden so gebührend verabschiedet und empfangen. Als Erster wieder zurück war Christoph Strasser, der wie Elena Roch bei den Damen das RAN-Triple holte – mit Rekord.

Egal ob im September oder im Mai – das Wetter fordert die Fahrer jedes Jahr aufs Neue. Heuer war der starke Wind ein Begleiter, mal von vorne, mal von hinten. Mehr aber wohl von hinten – denn die Streckenrekorde purzelten in allen acht Kategorien! „Da haben sicher die Bedingungen mitgespielt“, sagt Christian Troll, der mit Georg Franschitz das RAN organisiert. „Aber auch der Umstand, dass sich die Athleten immer besser auf die Strecke einstellen, ihr Material ständig verbessern.“

Nur im Waldviertel nicht top

Ein Fuchs auf diesem Sektor ist wenig überraschend Christoph Strasser. Durch geschickt getimte Wechsel zwischen Zeit- und Bergfahrrad – und freilich durch eine Top-Leistung – fand er in seiner Vorjahresbestzeit, die er eigentlich für praktisch unschlagbar hielt, noch 20 Minuten, schraubte den Streckenrekord auf 16:36 Stunden runter.

„Unglaublich. Das steht eh für sich“, verneigte sich Troll verbal. Ab dem Weinviertel war Strasser wieder der absolut schnellste – nur im Waldviertel drückte sein steirischer Landsmann Dominik Tantscher noch fester in die Pedale. Der wurde am Ende Sechster.

Bei den Frauen war Elena Roch trotz Kreuzbandriss im Jänner nicht zu biegen. Die gebürtige Hollabrunnerin bekam das OK ihrer Ärzte erst drei Wochen vor dem RAN. Für sie war primär wichtig, dass das Knie hält: „Das hat gut funktioniert, also hab‘ ich ein bissl Gas gegeben…“ …und ihren Streckenrekord aus dem Vorjahr um eine Stunde unterboten: 21:15std.

Heimische Fahrer im Spitzenfeld

Schnellster Waldviertler war der Gutenbrunner Jürgen Hahn als Siebenter in 19:06, gefolgt vom Waldensteiner Günther Fiedler auf Rang neun (20:14). Stark drauf auch der für das Gmünder Rad-Fuchs-Team fahrende Groß Gerungser Hermann Schulner, der als 21. direkt hinter dem von Alexandra Meixner und Walter Wegschaider betreuten Josef Aigner ins Ziel kam.

Den Materialkniff mit zwei Rädern machten sich besonders auch die Teams zunutze. Bei den Zweierteams radelten so Amadeus Cosimo Lobe und Thomas Mayr für den CLR Sauwald zum Staatsmeistertitel. Ganz stark drauf waren auch die Waldviertler Teams DaBikeSeinIstAlles um den Windigsteiger Markus Stocklasser und Jochen Stanek aus Schrems (18:26), sowie die Gmünder Teams Rad Fuchs (Werner Zwölfer und Rene Allram) und No Pain Team (Rene Fürst und Lorenz Pelzer). Bei den Dreierteams gab Lauf-Urgestein Alois Redl am Rad ein Wettbewerb-Comeback, finishte mit Andreas Müllauer und Egon Bittermann in 19:30std.

Top-Bilanz der Organisatoren

Dass nach zwei Jahren ohne heuer wieder Zuschauer mit dabei sein durften, pushte die Stimmung am Rathausplatz sehr nach oben – und nicht nur dort. „Die Fahrer haben erzählt, dass auch entlang der Strecke immer wieder Zuschauer gestanden sind, auch um drei in der Früh“, schildert Troll. „Sie haben über den Tracker geschaut, wann wer vorbeifährt und sind zur Strecke anfeuern gegangen. Wirklich cool!“ Cool war auch die neue, zweigeteilte Bühne, die dafür sorgte, dass die Fahrer länger an den Zuschauern vorbeifahren. Für nächstes Jahr (19./20 Mai) rattert das Hirn der Organisatoren schon wieder für mögliche Verbesserungen.

Jetzt genießen Troll und Franschitz aber auch etwas den Erfolg des heurigen RAN: „Es ist wirklich alles top gelaufen. Wir sind äußerst zufrieden.“