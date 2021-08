Seit Dienstag, 3 Uhr früh, sitzt Alexandra Meixner wieder fest im (Fahrrad-)Sattel. Für einen Monat wird sie diesen nur zum Schlafen und andere notwendige Bedürfnisse verlassen. Die Breitenbergerin bastelt wie berichtet an ihrem nächsten Weltrekord. Den „highest monthly mileage record“ (kurz: HMMR), also die meisten in einem Monat zurückgelegten Kilometer – an 30 aufeinanderfolgenden Tagen muss gefahren werden.

Vorfreude

„Aufgeregt und nervös, aber auch froh, dass es losgeht, ich wieder das machen kann, was mir Spaß macht“, zeigte sich die Gynäkologin und Sportmedizinerin am Montag, wenige Stunden vor dem Startschuss, im NÖN-Gespräch. Für die letzten Vorbereitungen ging es am Vormittag nach Traismauer, wo sie und ihr Team im Segelclub „Yes“ an der Donau in Traismauer ihren Stützpunkt bezogen haben. „Wir können hier die Infrastruktur mitnutzen, Duschen, Betten“, erklärt Meixner. „Ein Geschenk des Himmels, dass wir hier den richtigen Ansprechpartner gefunden haben, der auch gleich von unserem Projekt begeistert war.“

Gefahren wird dann eben vom Segelklub weg den Donauradweg entlang bis nach Hollenburg zum Porto Velo beim Fußballplatz und dann wieder retour – eine Strecke von etwa 12 Kilometern, die sie für 30 Tage lang etwa 40-mal täglich zurücklegen wird müssen, will sie den Weltrekord knacken.

Kurze Strecke praktikabel

Der Ausblick auf die am Weg entlangfließende Donau mag die Strapazen etwas lindern, aber ist die Strecke nicht eintönig? „Schon. Aber das bin ich gewohnt. Bei den Ultra-Triathlons habe ich ja auch immer eine kurze Strecke unzählige Male wiederholt. In Buchs war die Radstrecke 9,6km lang“, verweist die 50-Jährige auf ihre Deca- & Double-Deca-Triathlon-Einsätze in der Schweiz.

Dazu komme die logistische Praktikabilität. „Grundsätzlich bin ich schon vom öffentlichen Straßenverkehr weg“, betont Meixner. „Dann gibt es Begleitwege, worüber das Versorgungsfahrzeug zu mir kommen kann, falls irgendwas passiert. Und die Verpflegung, Betreuung ist natürlich viel einfacher, wenn ich alle zwölf Kilometer beim Stützpunkt vorbeikomme.“

Rekord von 2017

Um den bestehenden Weltrekord zu knacken, müssen täglich mehr als 430km abgespult werden. Geplant sind sogar 440. „Dann habe ich ein bissl Spazi“, sagt Meixner. „Du weißt ja nicht, wie es mit dem Wetter wird. Bei Gegenwind wird‘s schwierig den 25er-Schnitt zu halten. Bei starken Gewittern oder Hagel werden wir pausieren müssen.“ Am Ende des Monats, also am 16. September, sollen mehr als 12.849,9km am Tachometer stehen. Diesen Weltrekord hält die Amerikanerin Amanda Coker (29) seit April 2017.

Xandis Uhr läuft offiziell seit dem 17. August, 0.00 Uhr. „Wir haben aber alles so getimt, dass ich jeden Tag zwischen drei und vier Uhr aufs Rad steige, dann fahre, bis ich die 440km erreicht habe und dann schlafen gehe“, erklärt sie. „Das passt mit meinen Schlafgewohnheiten einfach besser zusammen.“ Eben der Schlaf, oder eher der Schlafentzug über einen so langen Zeitraum flößt ihr Respekt ein. „Bei meinen bisherigen Radrennen oder den Ultra-Triathlons waren‘s mal zwölf Tage, in denen ich kaum geschlafen habe. Jetzt werden‘s 30!“

Windschatten & Benefiz

Die vergangenen Tage verbrachte Meixner mit dem Blättern in ihren Archiven: Zeiten, Durchschnittsgeschwindigkeiten, Kilometerleistungen vergangener Events. „Ich bin schon nervös. Die Fahrerei, der Schlafentzug…“, räumt Meixner ein, die deshalb Freunde und Bekannte zur Unterstützung mobilisiert hat. Windschattenfahren ist nämlich erlaubt. „Das war beim 24-Stunden-Fahren erlaubt, da habe ich es aber nicht ausgenutzt. Ich bin schon gespannt, wie es wird.“

Gespannt ist Meixner auch auf die Charity-Aktion, die sie mit dem Weltrekordversuch verknüpft hat. Sie sammelt Spenden für „Herzkinder“. „Das ist eine großartige Organisation, der ich Aufmerksamkeit zukommen lassen möchte“, betont Meixner. Einige Spender haben bereits angekündigt, für jeden gefahrenen Kilometer eine Geldsumme zu überweisen.

Die unter dem Stichwort „HMMR“ beim Spendenkonto (AT13 2011 1890 8909 8000; plus Angabe von Name, Adresse und Geburtsdatum) eingegangenen Spendengelder werden auch veröffentlicht (mehr Infos auf www.alexandrameixner.at).

Und im Idealfall steht neben einer schönen Spendensumme dann nach vier Ultratriathlon-Weltrekorden und dem vom Race Across Australia Mitte September auch der sechste Weltrekord der Ausnahmesportlerin.