Je näher der Termin rückt, umso mehr stellt sich doch etwas Aufregung ein. „Obwohl ich mir keinen Druck mache, und auch sonst niemand“, sagt Alexandra Meixner. Aber man mache sich eben Gedanken. Am 2. April star-tet die Frauenärztin aus Breitenberg nach über einem Jahr Vorbereitungszeit in das Abenteuer Race Across Australia (RAAUS).

Am Mittwoch um 4.30 Uhr ging’s von Breitenberg nach München, wo das Flugzeug um 12.20 Uhr nach Perth abhob. Donnerstag, 14.45 Uhr, ist Ankunft in Down Under. In Perth werden dann finale Vorbereitungen getroffen, Fahrzeuge bestückt, Einkäufe erledigt. „Wir haben eigentlich nur Technik und Räder mit“, sagt Meixner. 200kg bringt das auf die Waage, dafür begnügen sich die Team-Mitglieder mit Handgepäck.

„Ich hab ja jetzt dann 4.000km Zeit, mich ans Straßenfahren zu gewöhnen.“ Xandi Meixner über etwas Trainingsrückstand

Der Startschuss fällt am 2. April in Perth, im Idealfall steigt Meixner achteinhalb Tage später nach 4.000km durch das Outback in Sydney vom Rad. „Das Ziel haben wir uns als Team gesetzt. Das ist realistisch“, sagt Meixner, die in der Vorbereitung auch wieder eng mit dem Linzer Sportmediziner Helmuth Ocenasek zusammengearbeitet hat – sie arbeitet ja auch teils dort und nutzte die Wege in die Praxis fürs Training. Heuer gelang das aber noch nicht oft. Die Witterung ließ fast nur Training auf Ergometer und Walze zu. „Für den Konditionsaufbau super, aber die äußeren Einflüsse gehören ja auch dazu“, sagt sie. „Ein paar Straßenkilometer mehr wären gut gewesen.“ Nachsatz mit Schmunzeln: „Aber Walter (Wegschaider, Ehemann & Teamchef; Anm.) sagt, ich hab ja 4.000km, um mich ans Straßenfahren zu gewöhnen.“

Der Weg führt von Perth nach Sydney großteils über Interstates (Autobahnen; dauernde Begleitung zur Sicherheit vor Roadtrains nötig), nur die letzten 500km vor Sydney wird auf weniger befahrene Straßen gewechselt. Anders als beim Race Across America, das heuer auch noch auf dem Programm steht, ist das RAAUS zwar ein offizielles, aber kein fixes Rennen, sondern muss inklusive Streckenführung (nur Eckpunkte fix) von den Athleten organisiert werden. Eine Hammeraufgabe für das achtköpfige Team – die durch den Weltrekord-Versuch verschärft wird, da zwei Mitglieder eine Prüfung bei der WUCA (World Ultra Cycling Association) ablegen mussten, das Rennen minutiös dokumentieren müssen.

Der Rekord allein wird keine Riesenherausforderung sein. „Eine Frau ist das RAAUS im Renntempo noch nicht wirklich gefahren. Der Rekord liegt irgendwo bei 20 Tagen“, erklärt Meixner. Auch nicht die hohen Temperaturen von um die 38 Grad, sondern vielmehr das trockene Klima und der zu erwartende Wind. „Die letzten Wochen im Waldviertel waren da als Training nicht schlecht“, lacht sie.