Heinrichs wurde wieder zu Biketrial-Mekka

Zum bereits vierten Mal fand nach ihrer Wiederbelebung wieder ein Biketrial-Bewerb auf der ehemaligen Trial-WM-Strecke in Heinrichs bei Weitra statt. An zwei Tagen brachte dabei das Trialteam Heinrichs um Christian Pascher gemeinsam mit der Landjugend wieder die österreichische Biketrial-Elite in den Bezirk Gmünd.

„Heuer waren erstmals auch Fahrer aus Tschechien, Nähe Budweis und Prag, dabei, die wir bei der Jugend-WM in Polen kennengelernt haben“, erzählt Pascher. Zudem waren wieder die Ananas Boys aus dem steirischen Hartberg stark vertreten, dazu Fahrer aus Purgstall, Gmunden und Reutte. Mit 52 Startern am Samstag und 43 am Sonntag gab es auch einen neuen Rekord.

„Wir sind sehr zufrieden, es waren tolle Bewerbe, die auch viele Zuschauer angelockt haben“, schildert Pascher. „Auch viele Radfahrer waren da, die ganz erstaunt waren, was man mit dem Rad machen kann.“

Erstmals wurde in Heinrichs übrigens auf fünf Sektionen gefahren, die alte WM-Strecke um eine neue Sektion erweitert. „Das Stück hat sich sehr gut angeboten, der Grundstücksbesitzer war auch gleich dabei. Das war eine tolle Geschichte“, erklärt Pascher.

Heinrichser konnten einige sportliche Erfolge feiern

Am Samstag holten Moriz Holzweber, Lukas Mladek (beide blaue Spur), Lukas Frassl (grün) Stockerlplätze. Sonntag steigerte sich Mladek auf Rang eins in der blauen Spur, Rang drei ging an Wilhelm Thomas. Valentin Pascher wurde in der roten Spur Zweiter. „Wir sind sehr zufrieden, dominieren derzeit mit Hartberg den Sport in Österreich“, meint Pascher.

Weiter geht es für das Trialteam Heinrichs am 10. September in Hartberg, wo der letzte Bewerb der heurigen Österreichischen Meisterschaft ausgetragen wird. Eine Woche später steht noch als Saisonabschluss ein Bewerb in Budweis auf dem Programm. „Dazu wurden wir von den tschechischen Fahrern eingeladen“, so Pascher.