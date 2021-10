Litschauer über Stock und Stein durch Böhmen

Markus Zimmermann hat ein Faible für extravagante Rad-Abenteuer. 2018 radelte er von Italien zum Nordkap, 2019 durch die Pyrenäen, im Vorjahr von Wien nach Nizza. Für heuer hatte der Litschauer das „Bohemia Divide“ ins Auge gefasst – ein quer durch Böhmen von Vyšší Brod nach Varnsdorf an der deutsch- tschechischen Grenze verlaufendes Mountainbike-Rennen über 750 Kilometer und 15.000 Höhenmeter.

„Mein bislang kürzestes Rennen“, erklärt Zimmermann. „Aber großteils offroad und daher interessantes Neuland für mich.“ Außerdem freute er sich, das Nachbarland aus einer neuen Perspektive kennenzulernen. „Ich bin in Litschau zu einer Zeit aufgewachsen, als der Eiserne Vorhang noch als bedrohliche Grenze in den Norden wahrgenommen wurde.“

In Vyšší Brod, dem südlichsten Punkt Tschechiens startete Zimmermann mit einem Minimal-Setup: Regenjacke, Stirnlampe, Luftpumpe, Reserveschlauch, Fahrradcomputer, Smartphone, Akku und Kabel zum Laden, Proviant und eine Zahnbürste.

Mit dem Litschauer gingen 117 Teilnehmer ins Rennen, darunter drei weitere Österreicher. Das Tempo war hoch, gestoppt wurde nur, um die Trinkflaschen aufzufüllen. Erst die Dunkelheit bremste sie. Zimmermann: „Das Bergabfahren über Stock und Stein im Dunkeln verlangte uns einiges an Geschick ab.“ Müdigkeit kam keine auf. Nach 24 Stunden war die halbe Strecke absolviert.

Ziel ist primär Durchkommen

Ein Auge schielt aber doch auf das Klassement. So war ihm bewusst, dass er in den Top 10 liegen müsste. Zu schlechter Handyempfang, um die Position zu checken, und Überholmanöver in beide Richtungen ließen ihn aber bald den Überblick verlieren.

Nach 33 Stunden bog er für die erste Schlafpause zu einem Hotel im Dorf Vanovice ab. Nach einer Dusche und dreieinhalb Stunden Schlaf machte er sich um 2 Uhr auf die letzten 260km. Die Konkurrenz schlief noch. Dann kam noch zusätzliche Motivation per SMS von den Eltern: „Du bis Dritter!“

40 Kilometer vor Varnsdorf hatte er den letzten großen Anstieg überwunden. Zwei Stunden bis zum Ziel, war er sicher. Plötzlich veränderte sich die Umgebung. Es ging durch eine malerische Schlucht, der Weg wurde ein Pfad, verschwand bald ganz. „Es war schon dunkel. Ich konnte mich nur mehr über meinen Fahrradcomputer orientieren.“ Nieselregen setzte ein. Das Rad hatte er mittlerweile geschultert, überquerte Bäche, kletterte Abhänge hinauf. „Für 6km brauchte ich über zwei Stunden!“ Zudem war das Rad verdreckt, Gänge funktionierten nicht mehr richtig…

Mit laut krachender Schaltung fuhr er wieder los – und erreichte das Ziel kurz nach Mitternacht, nach zwei Tagen und zwölf Stunden. Als Dritter!

„Der Organisator hat sich mit einem Lächeln für die Strapazen auf den letzten Kilometern entschuldigt. Aber es war alles gut.“ Den Sieg teilten sich der Tscheche Štěpán Aubrecht und der Österreicher Jan Koller. „Ich habe kurzfristig teilgenommen. Umso zufriedener bin ich“, sagt Zimmermann, der schon die Spikes fürs Wintertraining griffbereit hat.