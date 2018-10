Eigentlich hätte die 24-Stunden-Rad-Weltmeisterschaft in Borrego Springs das letzte Highlight einer weiteren Top-Saison für Alexandra Meixner werden sollen. Es kam aber anders. Die ausdauernde Gynäkologin musste, was man so gar nicht von ihr gewöhnt ist: Aufgeben.

Schuld daran war die Technik. Schon in der fünften der rund 30km langen Runden, die 24 Stunden lang durch die Anza-Borrego-Wüste in Kalifornien gedreht werden musste, musste „Xandi“ wegen eines Patschens erstmals zum Reifenwechseln kommen. „Das kostete ihr wertvolle Minuten, die sie sich eigentlich schon gutgefahren hatte“, ließ Teamchef und Gatte Walter Wegschaider die auf Facebook mitfiebernden Fans wissen. „Xandi ist aber schon wieder gut auf Kurs.“

"Wir hatten dann schon nicht einmal mehr Reservezeug"

Damit war‘s spätestens nach der dritten Panne in sechs Stunden aber vorbei. „Wir hatten dann schon nicht einmal mehr Reservezeug“, schildert Meixner. „Die Pannen haben mir 1:20 Stunden gekostet. Ich hab noch acht Stunden gekämpft, aber ich hätte die 700km, mein Ziel, nicht mehr geschafft.“

Nach 14:30 Stunden und 405 abgespulten Kilometern stieg die Breitenbacherin deshalb schweren Herzens vom Rad. „Manchmal gibt‘s Dinge, die man nicht beeinflussen kann“, seufzte Meixner. „Ich bin dankbar, dass es nur technische Gebrechen waren, und demütig und froh, dass ich in den Stunden, die ich geradelt bin, gesehen habe, dass meine Form die erhoffte ist und die Trainingsumstellung Resultate zeigt.“