Das Race Around Niederösterreich mit Start und Ziel in Weitra erfährt nach der fulminanten Premiere im Mai eine massive Aufwertung. Am 1. und 2. Mai 2020 werden hier die Österreichischen Meister im Ultraradfahren gekürt. Dafür erhielt das RAN-Organisationsteam um Christian Troll und Georg Franschitz nun den Zuschlag.

„Eine wahnsinnig tolle Auszeichnung für uns und“, sagt der aus St. Martin stammende Troll. „Wie ein Ritterschlag und natürlich eine zusätzliche Motivation für heuer. Wir werden den Meisterschaften einen würdigen Rahmen bieten.“

Große Veränderungen werde es deshalb beim zweiten RAN nicht geben. „Inhaltlich bleibt alles wie gehabt“, verspricht Troll. „Aber natürlich wird die Siegerehrung allein schon durch die Medaillenübergabe etwas anders werden.“

Neben dem Mehr an Prestige erhofft man sich durch die Aufwertung zur ÖM auch einen weiteren Aufschwung beim Starterfeld. Mit 92 Teilnehmern war schon das erste RAN ein Erfolg. „Durch die Titelkämpfe locken wir vielleicht den einen oder anderen großen Namen an“, schildert Troll. Bisher läuft die Anmeldung sehr gut. „Wir haben schon 51 Starter, auch viele, die ihre Vorjahres-Zeit verbessern wollen – oder die Strecke bei schönem Wetter erleben wollen. Absolutes Highlight bis jetzt ist ein Dreierteam mit einem Durchschnittsalter von 80 Jahren.“

Die Nationalen Ultrarad-Meister werden in Weitra zum dritten Mal gekürt. Den Anfang machte 2018 das Race Around Austria. Heuer war die Ultraradchallenge in Kaindorf dran.