Nachdem die zweite Auflage des Race Around Niederösterreichs aufgrund der behördlichen Auflagen im Zusammenhang mit dem Coronavirus nicht wie ursprünglich geplant am 1. & 2. Mai stattfinden kann, sondern bereits auf 18. & 19. September verschoben wurde (die NÖN berichtete), wurde für den geplanten Termin am ersten Mai-Wochenende doch eine Möglichkeit gefunden, um sich gemeinsam sportlich zu betätigen – und das noch für einen guten Zweck.

Die RAN-Organisatoren Christian Troll und Georg Franschitz riefen nämlich eine Spendenaktion ins Leben, bei der pro gefahrenem Kilometer Geld gesammelt wurde. Gesammelt wird für Mario Berger, der in der Nähe von Weitra wohnt. Nach einem harmlosen Augenarztbesuch bekam er unerwartet die Diagnose Kopftumor. Der Tumor hat sich zwar als gutartig erwiesen, aufgrund eines Schlaganfalls und den darauffolgenden medizinischen Komplikationen ist er nun aber pflegebedürftig und rund um die Uhr auf Hilfe angewiesen.

„Bei unserer Spendenaktion mussten wir gleich an Mario denken“, sagt Troll. „Er ist der Nachbar von guten Freunden, die uns auch beim Rennen unterstützen. Wir kennen daher die ganze Geschichte und möchten Mario jetzt gerne helfen. Nicht nur die Pflege und Therapien sind kostenintensiv, wie uns sein Vater Josef mitteilte. Ein elektrischer Steh-Rollstuhl, der angeschafft werden muss, kostet über 10.000 Euro und ist daher nicht so einfach zu finanzieren. Wir möchten hier einen Beitrag leisten. Jeder gespende Euro kommt zu 100 Prozent bei ihm an.“

Gefahren werden konnte überall – alleine am Rad, daheim auf der Walze. „Alle Radkilometer, die am 1. und 2. Mai gefahren und getrackt wurden, können auf unserer Homepage (www.ran-bike.at) hochgeladen werden“, erklärt Troll. Die Höhe der freiwilligen Spende könne individuell festgelegt werden (z.B.: 1 Euro pro Kilometer) und der Betrag dann auf das Konto bei der Raiffeisenbank Oberes Waldviertel, IBAN: AT62 3241 5000 0240 9282, unter dem Verwendungszweck „Radeln für Mario“ überwiesen werden. Am Montag waren 2.435,76km zusammengekommen.