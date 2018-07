Die Österreich-Radrundfahrt gastierte zum letzten Mal im Jahr 2015 im Bezirk, nun gibt’s aber wieder internationales Rad-Flair. Im September macht die Südböhmen-Radrundfahrt im nördlichen Teil des Bezirks Station. Diese Rundfahrt gilt mit ihren insgesamt sieben Etappen immerhin als längstes Etappenradrennen Tschechiens.

Die Verlängerung der Tour nach Österreich ist die größte Neuerung der diesjährigen Austragung. Es wird mit 150 Profiradsportlern aus 15 Ländern gerechnet. Die zweite Etappe wird am 6. September um 13 Uhr in Litschau gestartet.

Bereits ab 10 Uhr wird es daher in Litschau mit einem Rahmenprogramm losgehen. Nach dem Start führt die Radsportler ein 2,5 km-Prolog durch die Stadt Litschau, anschließend geht es über die Wiener Straße nach Eisgarn, Heidenreichstein (mit Sprintwertung), Eggern, Reingers (mit Bergwertung) und Haugschlag, ehe nach einer neuerlichen, kurzen Durchfahrt von Litschau der Tross am Grenzübergang Schlag in Richtung Tschechien weiterfährt, wo sich nach 158km in Nová Bystřice das Ziel befindet.