Silber im Radmarathon: LT-Gmünderin Preisinger zeigte auf

Die LT-Gmünderin Sandra Preisinger zeigte beim 12-Stunden-Radmarathon in der Steiermark auf. Etwa 1.000 Teilnehmer tummelten sich am Wochenende bei der Ultra-Rad-Challenge in Kaindorf bei Hartberg, die zu den beliebtesten Rad-Events in Österreich zählt.

Es standen Radrennen für Hobby- und FreizeitsportlerInnen über 24, 12, 6 und 3 Stunden in Einzel- und Teamkategorien am Programm. Preisinger ging über die zwölf Stunden an den Start und spulte unter Anfeuerungsrufen des Publikums in dieser Zeit 20 Runden bzw. 358km ab. Das brachte der Hoheneicherin den starken zweiten Rang ein.