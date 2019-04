Stressige Tage verbrachten Alexandra Meixner und ihr Team in Perth, ehe sie am Dienstag um 9 Uhr Ortszeit (3 Uhr früh hierzulande) ihr Race Across Australia startete. Von der sonnigsten Stadt Australiens geht es seither knapp 4.000km ostwärts in die Millionenmetropole Sydney (die NÖN berichtete).

Im direkt am Meer liegenden Perther Vorort Cottesloe schwang sich die Breitenbergerin im Hafen auf ihr Rad. Davor gab‘s aber noch eine kleine Überraschung. Xandi und ihre Crew bekamen nämlich besuch von einer Gruppe Austro-Australiern, angeführt vom aus dem Bezirk Amstetten stammenden Franz Leitner, der seit Jahren in Perth wohnt und über den NÖN-Online-Artikel darauf aufmerksam wurde, was sich da vor seiner Haustüre abspielt.

„Sonst sag ich immer, wir paar Narren schmeißen uns jetzt ins Rennen. Aber diesmal bin da nur ich.“ Xandi Meixner wurde zwei Stunden vor dem Start ins RAAUS etwas nervös

Er nahm mit der Gmünder NÖN Kontakt auf, um Ort und Zeit des Starts zu erfragen, da er sich die Gelegenheit, die Ultrasportlerin aus seiner alten Heimat in seiner neuen Heimat persönlich zu begrüßen, nicht entgehen lassen wollte. Mit dabei waren auch der stellvertretende Leiter des Honorarkonsulats der österreichischen Botschaft in Perth sowie die Herausgeber der einzigen deutschsprachigen Zeitschrift in Australien.

Bei Meixner & Co. war die Freude groß. „Ich bin schon gespannt, ob wirklich jemand vorbeikommt“, sagte sie noch zwei Stunden vor dem Start, als sie der NÖN per Telefon noch ihre letzten Gedanken vor dem Abenteuer schilderte. Der Besuch trug wohl auch dazu bei, auf andere Gedanken zu kommen.

Spazierengehen als letzte Vorbereitungen

Im Kopf der ausdauernden Frauenärztin ging’s nämlich etwas drunter und drüber. „Ich bin schon ziemlich nervös“, gestand sie. „Sonst sag ich immer, wir paar Narren schmeißen uns jetzt ins Rennen. Aber diesmal bin da ja nur ich.“

Um sich das gute Gefühl zu behalten, verzichtete Xandi vor dem Start auch auf Radfahren. „Ich hatte es mir vorgenommen. Aber in den ersten Tagen hat die Zeit gefehlt. Und danach war es so windig. Ich wollte nicht das Risiko eingehen, mir ein schlechtes Gefühl zu holen, wenn ich schon vorher bei Gegenwind fahre.“ Stattdessen gab es täglich Spaziergänge von zwölf bis 15 Kilometern.

Das Wetter ist Perth-typisch sonnig und in der Sonne auch heiß. „Im Schatten hat‘s auch noch 23 Grad“, erzählt Meixner. „Nur der Wind ist wie bei uns im Waldviertel ein bissl frisch. Der soll laut Wettervorhersagen aber bis zum Start immerhin noch in die richtige Richtung drehen.“

privat Gespannt und etwas nervös, was sie da in Down Under erwarten wird, aber wie immer gut gelaunt gehtAlexandra Meixner ins Race Across Australia.Am Ende soll der Weltrekord stehen.

Die letzten Rennvorbereitungen in Australien liefen nach Plan. Der einzige Lapsus (fehlendes Ladekabel für die Gangschaltung am Rad) wurde durch Facebook-Hilfe vor Ort rasch ausgebügelt. „Irgendwas passiert immer“, nahm‘s Meixner locker, die trotz Nervosität dem Rennen freudig und positiv entgegenblickte. „Christoph Strasser hat einmal gesagt, ‚Noch wichtiger, als dass ich und das Team harmoniert, ist, dass das Team untereinander harmoniert.‘ Und so gesehen kann nichts schiefgehen. Die haben eine Mordsgaudi miteinander. Auch wenn ich nicht dabei bin.“

Das wird‘s auch brauchen. Denn für die nächsten eineinhalb Wochen sehen sie Xandi meist nur vor dem Begleitfahrzeug fahren.