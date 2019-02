Drei Rallyeteams aus dem Bezirk Gmünd waren am Samstag bei der Schneerosenrallye im Raum Langenlois am Start. Zwei Teams von Fraissl Motorsport aus Schrems, sowie das Rallyeteam Wachtberg um Franz Mühlbacher gaben sich den Saisonauftakt zur Austrian Rallye Challenge. Die Sonderprüfungen waren anspruchsvoll, führten teils durch sehr enge Weinstraßen. Das führte auch zu einigen Ausfällen – von 48 Teams sahen nur 27 das Ziel.

Alle acht Sonderprüfungen meisterten Andreas und Silvia Fraissl im Ford Fiesta ST150. Sie holten in ihrer Klasse 4 den zweiten Platz (von drei Finishern), wurden 21. in der Gesamtwertung. Weniger gut lief es für Sebastian und Jacqueline Fraissl, die in SP7 wegen eines Differenzial-Schadens am BMW 325i w.o. geben mussten. Mühlbacher und Peter Kolm mussten nach SP4 abstellen.

Stärkster Waldviertler war der Waidhofner Roman Mühlberger mit Claudia Dorfbauer im Mitsubishi Evo VI als Gesamt-Vierter. Der Sieg ging an die Tschechen Roman Odložilík und Martin Tureček im Skoda Fabia R5.