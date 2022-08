Vater/Sohn-Gespann aus Eberweis: Ein starkes Duo

Werbung

Im Ford Escort ging es heuer schon zu vier Rallyesiegen. Foto: privat

Die Rallye W4 hätte der nächste Höhepunkt einer glorreichen Saison für Lukas und Helmut Schindelegger werden sollen. Die Absage der Rallye vor der Haustür macht ihre Saison aber nicht weniger erfolgreich. Das Vater/Sohn-Gespann aus Eberweis stand schon vor dem letzten ÖM-Bewerb als Gesamtsieger im Historic-Cup und in der Austrian Rallye Challenge fest.

„Schade um die Waldviertel-Rallye“, sagt Helmut Schindelegger. Die Freude über die Meistertitel überwiege allerdings klar. Seit drei Jahren forciert er seinen Sohn Lukas als Fahrer des Ford Escort RS2000. „Wir arbeiten kontinuierlich, seitdem steigern sich die Leistungen“, schildert er und muss schmunzeln: „Was gerade heuer so gut gepasst hat, kann ich gar nicht sagen.“ Und versucht sich dann doch an einer Erklärung: „Mut und Technik sind entscheidend. Unser Auto hat 185 PS und wir schlagen damit Porsches mit 400 PS. Außerdem ist das Reglement streng, bist du mit dem Frisieren am Auto ohnehin limitiert.“

Der bislang letzte Auftritt bei der Mühlstein-Rallye wurde zur Triumphfahrt für die da schon als Sieger der historischen Staatsmeisterschaft feststehenden Schindeleggers. Mit Bestzeiten in allen vier Sonderprüfungen bei der Rallye in der Region Perg holte das Rallyeteam Schindelegger nicht nur den vierten Rallyesieg der Saison, sondern auch den Sieg in der historischen Gesamtwertung der Austrian Rallye Challenge.

Als doppelte Gesamtsieger hätte das Duo nun auch bei der Waldviertel-Rallye aufzeigen wollen. Organisator Christian Mrlik musste jedoch wegen Geldproblemen absagen. „Die Rallye W4 ist immer auf höchstem Niveau mit hohem persönlichem Aufwand durchgeführt worden. Diesem Anspruch kann ich heuer leider nicht gerecht werden“, erklärt Mrlik den Fakt, dass schlicht und einfach das Geld dazu fehle, ein Event in der Größenordnung, ohne Angriff auf die eigenen Finanzen, abzuhalten. „Ich bin nicht bereit, meine Familie zu belasten.“

Ein verfrühtes Saisonende bedeute das für Helmut und Lukas Schindelegger aber nicht. Den Abschluss der Erfolgssaison begehen sie bei der Herbst-Rallye in Dobersberg am letzten Oktober-Wochenende.