Bereits zum siebenten Mal verwandelte sich der Fußballplatz auf der Sportanlage der 1. SVg Gmünd zum Teil in einen Rasentennis-Centercourt. Am Samstag stiegen wieder die „All Gmünd Lawn Classics“, das größte Rasentennisturnier Österreichs, in der Grenzstadt. Das Nostalgieturnier mit Wimbledon-Flair lockte heuer 63 Teilnehmer aus ganz Österreich, unter anderem ehemalige Staatsmeister (Rainer Falenti), Landesmeister (Alexander Vogl, Thomas Ledermüller, Franz Stidl, u.a.) und Davis-Cup-Spieler (Andreas Buchwald). Sie kämpften in zwei Doppelbewerben um die „Rasentenniskrone“.

Beim Dresscode wurde auch heuer wieder der „Weiße Sport“ in seiner ursprünglichen Form gepflegt: weiße Kleidung, weiße Bälle und Holzschläger.

Nach 64 Grunddurchgangsspielen mit wechselnden Partner starteten die K.o.-Bewerbe mit fix zugeteilten Partnern.

Im Bewerb bis ITN 6,0 setzten sich Rainer Falenti/Klaus Eggenberger gegen die Gmünder Paarung Clemens Köhler/ illi Traxler erst im Tiebreak mit 7:3 durch. Auf dem dritten Platz landeten ex aequo Ben Tagger/ Bernhard Binder und Norbert Höfling/Markus Ihlenfeld.

Turnier-Ehrenpreis für Sylvia Plischke

Im Bewerb ab ITN 6,0 ging der Titel an die Gmünder Nachwuchshoffnung Elias Fritz, der mit Robert Palk spielte. Sie gewannen gegen Valentin Senk/Hannes Fritz mit 6:3. Dritte wurden Lukas Ledermüller/Hermann Raab sowie Paul Schneider/Stefan Weissenböck.

Der Ehrenpreis des Turnieres übergaben die Stadtspitzen, Bürgermeisterin Helga Rosenmayer und Vizebürgermeister Hubert Hauer, der ehemaligen Weltklassespielerin, Wimbledon-Teilnehmerin und Stammgast beim „All Gmünd Lawn Classics“ Sylvia Plischke.

Im Anschluss wurden die besten Szenen und Punkte bei Gegrilltem und englischem Pimm’s-Likör nachbesprochen.