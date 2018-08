Punkt 14 Uhr fiel am Samstag der Startschuss für das größte Motorsport-Event in Niederösterreich – die 15. Oldtimertraktoren Langstrecken-Weltmeisterschaft in Reingers.

Der Wetterumschwung bremste den Zuschauerstrom nicht. Tausende Zuschauer wohnten bereits dem Start fürs 24-Stunden-Rennen bei.

Ehe am Sonntag um 14 Uhr, umrahmt von den Kautzner Cheerleadern, die Zielflagge geschwenkt wird, geht’s in Reingers nicht nur auf der Rennstrecke heiß her. Ab 21 Uhr etwa heizen bei der Vollgasparty DJs dem Publikum ein. Am Sonntag gibt’s von 11 bis 13 Uhr Kinderanimation. Die Siegerehrung findet am Sonntag um 15.30 Uhr statt.

Spektakulär fiel schon am Freitagabend der Startschuss aus. Beim Beschleunigungsrennen sicherten sich Robert Winkelbauer (IHC Rennstall Weißenbach), Mario Wendl (Steyr Racing Team Frühwärts 2), Gregor Stark (Steyr Racing Team Frühwärts), Nikolai Fuchs (Steyr Team Windigsteig 2) und Sylvester Riesenhuber (Pamberger Racing) die Siege in den einzelnen Klassen. Anschließend gab es ein Feuerwerk anlässlich des 15-Jahr-Jubiläums.

