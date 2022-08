Die Traktoren rollen wieder für Rennen an

Werbung

Die Traktoren rollen wieder auf Reingers zu. Das mittlerweile 18. Internationale Traktorrennen um das Goldene Hanfblatt verwandelt die Umgebung des beschaulichen Örtchens im Norden des Gmünder Bezirks wieder zur Rennstrecke und wird auch heuer wieder mehrere tausend Zuschauer anlocken.

Die heuer gemeldeten 90 Teams sind zum Teil schon angereist, bauen ihre Boxen auf. Spätestens am Donnerstag zur Technischen Abnahme müssen alle gestellt sein. Am Freitag-Nachmittag (ab 15.30 Uhr Klasse B; ab 17.45 Uhr Klasse A) wird bei der Qualifikation wieder die Startaufstellung ermittelt. Der Startschuss zum 24-Stunden-Rennen fällt dann am Samstag um 14 Uhr. Die Strecke führt wie immer vom Start beim Friedhof im Uhrzeigersinn nach Hirschenschlag und wieder retour.

Die größte Neuerung am Rennablauf ist beim Qualifying am Freitag. Um die Spannung zu steigern, werden erstmals die 15 besten Teams in einem zweiten Durchgang nochmals gegeneinander antreten. Dabei starten die Traktoren im 20-Sekunden-Rhythmus auf die Strecke.

Heuer ganz neu ist auch das Kassensystem. Das wandert nämlich von mitten in der Ortschaft entlang der Zufahrtsstraßen direkt auf das Renngelände bzw. die Parkplätze. Damit sollen die Staus in und um Reingers der Vergangenheit angehören. „Die Besucher fahren jetzt direkt auf den Parkplatz und gehen dann zu einer der sechs aufgebauten Kassen beim Eingang“, erklärt Herbert Scherzer, Obmann des TOC Reingers. „Zudem gibt es heuer auch die Möglichkeit, Tickets online zu kaufen, was den Einlass noch weiter beschleunigt.“

Das Traktorrennen will grüner werden

Gedanke dahinter war einerseits, die Anrainer zu entlasten. „Wir hoffen, so praktisch keine Staus zu haben“, sagt Scherzer. „Das hat natürlich auch den Aspekt, dass weniger CO2 erzeugt wird.“

Das Umweltthema begleitet das Traktorrennen seit vielen Jahren. Unter die Freude mischt sich auch immer Ärger über die auffrisierten Traktoren, die am Wochenende unterwegs ist. Der TOC Reingers nahm diese Diskussion von Beginn an ernst, setzte in der Vergangenheit bereits Maßnahmen. Heuer wird die Langstrecken-WM erstmals CO 2 -neutral über die Bühne gehen.

In der vergangenen Woche wurden in Reingers, gar nicht weit weg von der Rennstrecke, Bäume gepflanzt – Laub- und Nadelbäume (unter anderem Eichen und Douglasien). „Wir wollen für die Natur da sein, nicht gegen sie“, betonte Scherzer im Rahmen der Pflanzaktion. „Wir sind immer bemüht, Maßnahmen zu setzen. Die Menge der gepflanzten Bäume bindet das beim Rennen verursachte CO 2 .“

Darüber hinaus wurde auch das Reglement für die Fahrer noch einmal nachgeschärft. So sind jetzt in der Boxengasse in allen Bereichen, wo Flüssigkeiten (Diesel, Getriebeöl, Motoröl, Kühlflüssigkeit etc.) Auffangwannen fix vorgeschrieben. „Wir wollen unbedingt verhindern, dass irgendetwas davon ins Erdreich sickert“, betont Scherzer. Entlang der Strecke sorgt dafür ein eigenes, mit Bindemittel ausgestattetes Fahrzeug.