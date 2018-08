Die Internationale Oldtimertraktoren-Langstrecken-WM wird auch in seiner 15. Auflage ein Spektakel werden – darauf deutet schon im Vorfeld alles hin. Stand Montag werden sich heuer 94 Teams vor wieder über 20.000 Zuschauern in Reingers beim 24-Stunden-Rennen um das Goldene Hanfblatt matchen. Schon jetzt ein Rekord!

Einige Teams hatten bereits am Montag Quartier in Reingers bezogen, auch die restlichen Teams werden heuer etwas früher anreisen. „Da die technische Abnahme heuer schon am Donnerstag ist, verschiebt sich alles etwas nach vorne“, sagt Reinhard Fürnsinn, Obmann des Veranstalterklubs TOC Reingers. Derweil sind die letzten Aufbauarbeiten noch im vollen Gange. „Es wird aber alles zeitgerecht fertig“, verspricht Fürnsinn. „Die Vorbereitungen sind praktisch abgeschlossen.“

Ein bisschen Sorgen bereitet den Veranstaltern derzeit die Trockenheit wegen der Staubentwicklung beim Rennen. „Darum sind wir derzeit ständig unterwegs, um die Strecke zu spritzen“, schildert Fürnsinn. Der Wetterbericht, der bis zum Wochenende zumindest einige Regentropfen verspricht, sorgt aber für etwas Entspannung.

Neue Zeitnehmung und übersichtliches Dragrace

Auf der Suche nach mehr Fairness und Sicherheit wird heuer wieder an einigen Schrauben gedreht. Die Streckenposten kommen erstmals vom Salzburger Verein ISSC Austria. Auch die technische Abnahme wird noch strenger, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.

Neu wird es heuer neben der normalen Zeitnehmung auch eine via GPS geben – bisher aufgrund des schlechten Empfangs in Reingers nicht möglich. „A1 stellt für das Rennen extra einen Handymast auf. Damit können wir diese Zeitnehmung realisieren“, so Fürnsinn. Jeder Traktor wird dafür mit einem Chip ausgestattet. „Die Zeitnehmung wird dadurch viel genauer werden.“

Ebenfalls neu: Im Pick-Up der Streckensicherung fährt immer ein Sanitäter mit, der bei allen Zwischenfällen einen Erstcheck durchführt und dann bei Bedarf den Rennarzt anfordert.

Vor dem Langstreckenrennen am Samstag sind am Freitag traditionell als Warm-up die Tempobolzer beim Beschleunigungsrennen an der Reihe. Belohnt wird aber nur, wer auch wieder punktgenau stehen bleiben kann. 20 Teams sind bereits angemeldet, Fürnsinn hofft auf noch mehr. Damit auch langsamere Traktoren Siegeschancen haben, wird heuer erstmals in zwei Klassen gefahren.

Und durch ein neues Ampelsystem samt Videowall wird für Fahrer und Zuschauer sofort ersichtlich, wer den Lauf gewonnen hat. „Dadurch wird es für die Fahrer einfacher und für die Zuschauer übersichtlicher“, so Fürnsinn.