Die härtesten Meilen des Rennens, denn die Kraftreserven sind fast völlig erschöpft. Die 2.960 Meilen bisher, das sind 4.763 km, waren gekennzeichnet von extremen Wetterlagen, 40 Grad Celsius in der Wüste, Waldbränden, Schneeregen in den Rocky Mountains, Überflutungen und Straßenumleitungen in Missouri bis zu verbotenen nächtlichen Straßenrennen Jugendlicher in Pennsylvania.

Maryland ist nun erreicht, die letzten Stunden des RAAM 2019 sollten zumindest bei gutem Wetter stattfinden können. Xandi liegt nach wie vor am 2. Platz ihrer Wettbewerbsklasse.

Gesundheitlich hat Xandi Meixner das bisherige Rennen relativ gut überstanden, das waren bis zur Time Station 50 in Rouzerville, Pennsylvania, insgesamt 11 Tagen 16 Stunden 29 Minuten. Nun ist aber Xandi und ihr Team gefordert, die ärgsten Strapazen zu bewältigen und besonders die mentale Kraft für die letzten Meilen aufzubringen.

Aktuell lautet die Rennprognose des Live Trackings der offiziellen RAAM 2019-Commission: Finish um 21:14 Uhr Ortszeit, das ist am Montag, 24.06.19 um 3:14 Uhr in der Früh unserer Zeit.