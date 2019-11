Tiefherbstlich präsentierte sich zum Auftakt der Waldviertler Crosslauf-Serie Sallingstadt und Umgebung für den traditionellen Martinilauf. Mit 123 Startern wurde die Teilnehmerzahl aus dem Vorjahr dennoch knapp getoppt.

Getoppt wurde auch die Siegerzeit von 2018. Denn der Kremser Martin Hofbauer bewältigte die 9,7km-Runde in 34:33min, unterbot die Siegerzeit aus dem Vorjahr um eineinhalb Minuten. Gelaufen ist sie damals Stefan Apfelthaler (LT Gmünd). Auch der Heidenreichsteiner war schneller als im Vorjahr, als er in Sallingstadt den Grundstein für seinen Cross- cup-Gesamtsieg legte, finishte in 35:38 als Zweiter.

Hofbauer legte von Start weg ein hohes Tempo an den Tag und zerriss das Spitzenfeld früh, baute seinen Vorsprung kontinuierlich aus. Der drittplatzierte Alexander Bichl (LC Werbeprofi) hatte am Ende schon drei Minuten Rückstand. Das Podest knapp verpasst hat der Zwickl-Zwettler Thomas Wührer, der seine gute Herbstform aber neuerlich unter Beweis stellen konnte, im Finish noch Daniel Hable den vierten Platz abspenstig machte.

Kastner führt Zwickler Damen-Erfolg klar an

Bei den Damen gab es dafür eine Zwicklerin ganz oben am Podest. Christina Kastner jubelte nach 42:11min über einen deutlichen Sieg, eine halbe Minute vor Anna Dersch. Platz drei ging an die Retzerin Barbara Grabner. Dahinter ein Zwickl-Paket mit Silvia Wührer, Regina Stangl und Barbara Schön.

Damit haben sich Martin Hofbauer und Christina Kastner in die Crosscup-Favoritenrollen für gebracht. In zwei Wochen können sie am Horner Kuhberg ihre Leistungen bestätigen.