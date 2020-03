Für den SC Nordwald waren Silvia Buchinger, Katja Pelikan und Elina Gatterer am Start. Letztere musste wegen eines Problems beim Repetieren den einzigen Fehlschuss des Nordwald-Trios hinnehmen, lief aber in der Loipe beim U9-Rennen konkurrenzlos. Silvia blieb wie Katja im Schießen fehlerlos und wurde nach 3km in der Loipe U12-Vierte. Katja verringerte den Rückstand in der Loipe stetig, wurde am Ende Dritte.

Für Peter Stocker (SV Hohe Wand) und Samuel Eder (SC St. Aegyd), die die NÖ-Truppe von Gebietswart Wolfgang Neuwirth komplettierten, gab es je den zweiten Platz.