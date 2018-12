Waldviertel-Cup

Das Cup-Semifinale wurde am Freitag in Friedersbach ausgetragen. Wegen personeller Probleme musste Groß Gerungs absagen und so erreichte Litschau/ Eisgarn II kampflos das Finale, welches am kommenden Freitag in Litschau ausgetragen wird.

Für die zweite Begegnung wurde die Paarung Litschau/Eisgarn I gegen Krems gelost. Jiri Plasil kam gegen Johann Steinhauer über eine Punkteteilung nicht hinaus. Jakob Peer konnte gegen Manfred Huth den ersten Sieg holen. Durch einen Fehlgriff von Hans-Peter Grohmann kam Roman Nemecek zu einem weiteren Punkt. Das Unentschieden von Vojtech Plasil gegen Karl Fichtinger komplettierte das Ergebnis von 3:1.

Landesliga

Zwei Tage später ging es für Litschau/Eisgarn in der Landesliga mit dem Heimspiel gegen Baden weiter. Die Schrammelstädter setzten sich sensationell durch!

Da die Gäste das zweite Brett nicht besetzen konnten, fiel ein Spielpunkt in den Schoß von Stefan Wagner. Das Match Pavel Ptacnik gegen Jakob Hofegger endete unentschieden. Jurij Khalakhan kam gegen Denise Trippold zu einem ganzen Punkt. Patrick Schuh musste gegen Johann Perndl aufgeben. In der fünften Stunde folgten zwei Remispartien von Roman Nemecek und Nikolaus Prinz. Kurt Goigitzer erreichte gegen Johannes Varga ein remis. 4:3. Das Mannschaftsremis war gesichert. Zwischen Jiri Plasil und Martin Herndlbauer entfachte sich ein Sekundenkrimi der Extraklasse. Eine halbe Minute vor dem Fallen der Zeitkontrolle zwang der Badener seinen Gegner zur Aufgabe. 5:3-Sieg der Schrammelstädter!