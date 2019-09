Mit einer komplett überarbeiteten Liga-Struktur startete am Wochenende wieder die regionale Schach-Meisterschaft. Statt drei gibt es jetzt nur mehr zwei Waldviertler Ligen. Die 2. Klasse wurde zur 1. Klasse, dazu die bisherige 1. Klasse mit der Waldviertel-Liga zusammengelegt, welche nun elf Mannschaften umfasst.

Zum ersten Tabellenführer in der W4-Liga kürte sich Zwettl II, das Schweiggers 4,5:1,5 besiegte. Das Derby zwischen Litschau/ Eisgarn II und Litschau/Eisgarn III ging knapp an die Zweiergarnitur, wobei die Spitzenspieler NM Stefan Wagner und Kurt Goigitzer remisierten. Bad Großpertholz feierte einen 3,5:1,5-Sieg über Krems II, wobei auf dem Spitzenbrett Hubert Prinz gegen Fritz Wöber verlor.

In der 1. Klasse Waldviertel wurde nur das vorgezogene Derby zwischen Litschau/Eisgarn IV und Litschau/Eisgarn V, eine reine Mädchenmannschaft. Diese musste sich klar mit 1,5:3,5 geschlagen geben. Den halben Zähler erkämpfte Marketa Molerova gegen Franz Felsner.

Am kommenden Wochenende startet auch die dritte Liga mit Waldviertel-Beteiligung. In der Landesliga tritt Litschau/Eisgarn in Kottingbrunn an. Zwettl (mit dem Gmünder Martin Zwettler) empfängt Amstetten.