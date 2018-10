Landesliga

Eine deutliche Niederlage musste die SG Litschau/Eisgarn am Wochenende in der ersten Runde der Landesliga gegen Amstetten hinnehmen. Dabei nahm der Nationale Meister (NM) Thomas Bauer nach einer Stunde das Unentschiedenangebot seines Gegners an. Auch zwischen Roman Nemecek und Helmut Thierjung gab’s ein Remis. Die restlichen Partien wurden mit voller Konzentration bis zu den Endspielen gekämpft.

Viel zu holen gab es dabei für die Schrammelstädter jedoch nicht. Patrick Schuh unterschätzte auf dem vierten Brett seinen Gegner und wurde Matt gesetzt. Vojtech Plasil musste wegen Zeitnot aufgeben. NM Stefan Wagner verlor gegen Wolfgang Wadsack beim Bauernendspiel. Und letztlich musste sich auch Jakob Peer überraschend gegen Thomas Wadsack geschlagen geben – trotz gewonnener Endspielstellung mit einem Mehrbauern.

Zwei Siege gab es für Litschau/Eisgarn aber dann doch. NM Jurij Khalakhan siegte am Spitzenbrett gegen Fidemeister Florian Sandhöfner. Und Oldrich Popelka besiegte Pero Dumancic. An der Niederlage gab es aber nichts mehr zu rütteln.

Waldviertel Liga

Mit einem 4:1-Erfolg über Groß-Siegharts holte sich Litschau/ Eisgarn II die Tabellenführung zurück. Stefan Wagner, Patrick Schuh und Roman Nemecek gegen Sebastian Allram, Markus Grüner bzw. Karl Schiedler steuerten volle Punktegewinne bei.

1. Klasse Waldviertel

Krems III konnte gegen Zwettl III die Tabellenführung verteidigen. Punktegleich auf dem zweiten Platz rangiert Bad Großpertholz, das Krems IV in die Schranken weisen konnte. Hubert Prinz hielt auf dem Spitzenbrett die Partie remis. Für die Siege sorgten Johann Filler, Rudolf Rausch und Mirko Bradara.

Groß Gerungs setzte sich gegen Litschau/Eisgarn III durch. Vier Remis durch Kurt Goigitzer, Nikolaus Prinz, Michael Fischer und Dominik Lotz bzw. eine Niederlage von Hans Drescher besiegelten die erste Niederlage der Schrammelstädter.

2. Klasse Waldviertel

Litschau/Eisgarn IV siegte gegen Bad Großpertholz II Jugend und konnte so die Tabellenspitze erfolgreich verteidigen. Für die spielentscheidenden Siege sorgten Gerald Goigitzer und Wolfgang Schneider gegen Andreas Kolm bzw. Viktoria Puhr.