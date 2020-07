Die Jäger- und Schützenunion Nord-Litschau konnte am Wochenende nach der coronabedingten Wettkampfpause die ersten Landesmeisterschaften und Österreichischen Meisterschaften im „Wurftauben Automaten Trap AT“ am Schießplatz Josefsthal abhalten. Es fanden sich 35 Schützen aus den Bundesländern ein, um in vier Klassen ihre Meister zu küren. Insgesamt konnten die Litschauer Schützen mit starken Leistungen überzeugen und bei beiden ausgetragenen Meisterschaften insgesamt 16 Medaillen abräumen. Zum österreichischen Meister krönte sich Alexander Geist in der allgemeinen Klasse.