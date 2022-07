Drei Medaillen bei der Staatsmeisterschaft für Amaliendorfer Rosenauer

Werbung

Erfolgreich verliefen für Jens Rosenauer die Staatsmeisterschaften im „Olympisch Trap“-Schießen in Leobersdorf. Der Amaliendorfer konnte gleich zwei Gold- und eine Silbermedaille mit nach Hause nehmen. Im Einzel musste er sich nur Österreichs Nummer eins, Andreas Scherhaufer aus Wien geschlagen geben. Dabei könnte der 62-Jährige bereits seit sieben Jahren in der Seniorenklasse mitmischen.

„Mich interessiert nur die Allgemeine Klasse. Ich will um die ‚Großen Medaillen‘ schießen“, lacht Rosenauer, einst jahrelang Kapitän des SC Amaliendorf und einer der besten Fußballer des Waldviertels. Auf Platz vier klassierte sich mit Alexander Geist aus Aalfang ein weiterer Sportler aus der Gemeinde Amaliendorf-Aalfang. In der Mannschaft schlugen Rosenauer & Geist schließlich zu. Gemeinsam mit dem Leobersdorfer Laszlo Solyom (Dritter im Einzel) gewannen sie als „Niederösterreich I“ den Mannschaftsbewerb und krönten sich zum Team-Staatsmeister.

Für Rosenauer war das aber noch nicht alles: Gemeinsam mit der Marcheggerin Michaela Exl schnappte er sich auch noch die Goldmedaille im Mixed-Bewerb. „Nachdem ich im Vorjahr keine Medaille geholt habe, war ich diesmal doch etwas überrascht“, sagt Rosenauer. Aufgrund dessen, dass er in der österreichischen Rangliste derzeit unter den Top-3 steht, ist er für die Europameisterschaft in Larnaka (zypern), die am 23. August startet, qualifiziert.

Bis dahin stehen auch noch vier weitere Schießen an, wo es drum geht, sich unter den Top-3 zu halten. Dann hätte Rosenauer auch das Ticket für die Weltmeisterschaft, die im September in Osijek (Kraotien) stattfindet, gebucht. Ans Aufhören denkt der Routinier noch nicht. Mit Michaela Exl will er zumindest bis 2024 schießen, dann stünden die Olympischen Spiele in Paris am Programm. „Die Chance, sich dafür zu qualifizieren, ist doch sehr minimal“, sagt Rosenauer. „Wir schießen international gegen richtige Profis.“