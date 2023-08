Stockerlplätze für die Weitraer Schützen bei den Landesmeisterschaften

Die NÖ Landesmeisterschaften wurden in den verschiedenen Disziplinen in Dobersberg, Prottes und Gänserndorf abgehalten. Dabei erreichten die Schützen des Heeressportvereins Weitra wieder die vorderen Plätze.

Bei den Pistolenbewerben belegte Günter Glaser den 1. Platz bei Sportpistolen, den 2. Platz bei freie Pistole und den 3. Platz bei Standardpistole in der Klasse Senior 2. Sein Sohn Patrick erlangte den 4. Platz in der Herrenklasse Standardpistole, Thomas Brunner holte sich Silber bei der Standardpistole sowie Gold bei freie Pistole und Sportpistole in der Klasse Senior 1. Matthias Seidl wurde bei der Standardpistole Dritter und holte Silber in den Bewerben Zentralfeuerpistole, freie Pistole und Sportpistole in der Klasse Männer.

In der Mannschaftswertung kamen Günter Glaser, Thomas Brunner und Matthias Seidl auf den 1. Platz bei der Sportpistole und auf den 2. Platz bei der freien Pistole. Walter Blüml erzielte Rang 8 bei der Sportpistole.

Beim Bewerb Kleinkaliber Gewehr 100 m Auflage zeigten die Damen wieder ihr Können. Yvonne Möslinger holte Gold und Gerlinde Ertl Silber. Hermine Jedlicka errang Platz 5 in der Klasse Seniorinnen 2. Bei den Herren holte Stephan Möslinger Bronze.