Die Schremser Fans haben zurückgeschlagen. Nachdem ihnen im Vorjahr die Unterstützer des UBBC Gmünd, der auch zum Landessieger geworden war, und des LT Gmünd, die ihre Sportler mit ihren Stimmen auf den zweiten Platz hievten, den Rang abgelaufen hatten, kommen die Sieger der NÖN-Sportlerwahl 2018 wieder die Kicker aus der Granitstadt – zum achten Mal in neun Jahren!

Bei den Herren triumphierte mit 76.877 Stimmen Peter Nagelmaier, bei den Damen durfte Bettina Schnabl, die aktuell für den SV Horn in der 2. Liga Ost/Süd kickt, aber beim ASV Schrems groß geworden ist, die Siegerplakette in Empfang nehmen. Besser gesagt: hätte in Empfang nehmen können. Denn sie war beim von Andy Marek moderierten Gala-Abend am 30. April im St. Pöltner Landtagssitzungssaal leider verhindert.

Nagelmaier war hingegen persönlich vor Ort und freute sich riesig über den Wahlsieg. Neben den ASV Fanatics stimmten auch Familie und Freunde fleißig für den 19-Jährigen.

Die Nachfolger der UBBC Gmünder Julia Grudl und Michael Traxler als Landessieger kommen aus der Region Melk. Sportschützin Angela Fahrafellner mit 160.474 Stimmen und die jungen Kanuten Simon und Timon Kretzl (163.959) schnappten sich den Riesenpokal.

„Ich bin begeistert von allen Leistungen – die Vielfalt der NÖN spiegelt sich auch in der Vielfalt des Sports wider. Nicht nur die Spitzensportarten, auch die Randsportarten haben es verdient im Rampenlicht zu stehen“, freute sich Sportlandesrätin Petra Bohuslav beim Gala-Abend. „Diese Veranstaltung zeigt einmal mehr, wie breit Niederösterreich als Sportland aufgestellt ist“, stimmt auch NÖN-Geschäftsführer Friedrich Dungl zu. „Bei der NÖN sind wir sehr breit aufgestellt und können sowohl Online als auch in Print viele Themenbereiche abdecken. Davon profitiert gerade der Sport, denn nicht nur die Spitzensportarten, sondern auch Randsportarten können redaktionell abgedeckt werden.“

Insgesamt trudelten landesweit fast zwei Millionen Stimmen bei der heurigen Auflage der NÖN-Sportlerwahl ein.