Der Sommer ist noch nicht wirklich in Sicht. Was viele Kinder in Gmünd und Umgebung (erstmals auch Bezirke Waidhofen und Zwettl) in den Ferien machen wollen, steht aber schon fest: Das Sommercamp des UBBC Gmünd besuchen. Mit 79 Anmeldungen ist der Teilnehmerrekord aus dem Vorjahr bereits gebrochen.

Das Marketing an den Schulen habe besonders gut funktioniert, berichtet David Graf, der ab heuer mit Sebastian Senk hauptverantwortlich für das Sommercamp ist. „Die Teilnehmerzahlen sind vor allem ein Verdienst der sehr guten Arbeit in den Vorjahren.“

An dieser bewährten Arbeit wolle auch das neue Team festhalten. Die bisherigen Hauptverantwortlichen Alexander Macho (beruflich bedingt, hilft noch organisatorisch), Hansi Ganter und Johanna Döller (für zwei Jahre in Berlin) sind nicht mehr dabei. Dadurch musste das Team erweitert werden. „Wir sind sehr jung aufgestellt, haben mit Peter Schmid auch einen sehr erfahrenen Trainer im Team“, sagt Graf.

Am Programm werde man nicht viel ändern – ein paar Überraschungen sind aber geplant. Der Fokus soll auf Basketball (neuer Schwerpunkt „Wurf allgemein“) bleiben.

Abgehalten wird das Camp wieder an zwei Wochen (29. Juli-2. August & 5.-9. August), wobei die erste Woche (Jg. 2008-2012) ausgebucht ist. Deshalb wurde die für ältere Jahrgänge geplante zweite Woche auf alle Jahrgänge erweitert. „Wir werden eine jüngere und eine ältere Gruppe bilden, damit die Qualität bei den Übungen hoch bleibt“, so Graf, der von einem voll ausgelasteten Camp träumt. Das wäre bei etwa 100 Kids der Fall.