Regionalliga Ost

Nach drei Auswärtsspielen in Folge stand am Samstag für die Schremser Beers der Heimauftakt in Eugenia auf dem Programm. Nicht nur das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite, auch die Beers waren in Top-Form und schlugen die Stock City Cubs in beiden Partien.

Mit Daniel Spazierer am Mound ging‘s ins erste Spiel. Das startete mit drei Punkten für die Gäste zwar suboptimal, die Beers Offense schlug aber postwendend zurück und glich aus. Ab diesem Zeitpunkt lief es für die Heimischen, die sich abzusetzen begannen. Die Cubs bäumten sich nur zur Mitte des Matches noch einmal auf, die Beers schlugen aber gleich zurück. Im fünften Inning fehlte ein Run auf die vorzeitige Beendigung nach Mercy Rule. Im sechsten Inning war mit 16:6 aber Schluss.

Im zweiten Spiel übernahm Ryan Saunders das Pitching. Auch er musste einen Gegenpunkt hinnehmen. Die Beers antworten aber mit einem 3-Run-Homerun. Danach entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Einen Punkt gab es noch zu sehen. Den machten die Schremser, siegten somit 4:1.

Das nächste Heimspiel steht gleich am Samstag auf dem Programm. Da ist der amtierende Meister Piratas del Caribe am Beers Field zu Gast.

Landesliga Ost

Mit dem zweiten Saisonsieg kehrten die Woodquarter Red Devils aus der Wiener Freudenau heim. Geholt haben ihn sich die Alt-Weitraer gleich im ersten Spiel des Turniers gegen die Vienna Lawnmowers. Vor allem die furiose Offensive der Red Devils war der Schlüssel zum Sieg. Dazu ließ Pitcher Greg Gaines nur zwei Runs zu. nach vier Innings war man bereits 19:3 vorne. Am Ende konnten die Lawnmowers etwas verkürzen – 19:8.

Auch im zweiten Spiel gegen die Vienna Mets konnten die Red Devils auf den Sieg hoffen. Nachdem man bereits 4:10 zurücklag, kämpften sich die Waldviertler kontinuierlich heran. Bei 9:10 war aber Schluss.