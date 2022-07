Fotoausstellung im Kunstmuseum

Werbung

Gezeigt werden detailreiche Aufnahmen zarter Blumen, die in großen Formaten ihre volle Schönheit entfalten. „Mich faszinieren all diese Wunder der Natur“, sagt die Fotokünstlerin, die auch eine Ausbildung als Landschaftsgestalterin absolviert hat und internationale Ausstellungen bestreitet. Kurator Bernhard Antoni : „Wir danken der Künstlerin, dass sie mit ihrer Arbeit ein ‚Archiv der poetischen Schönheit der Blumenwelt‘ erarbeitet – in der heutigen Zeit mit meist negativen Nachrichten notwendiger denn je.“