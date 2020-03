Nicht ganz alltäglich ist die Sportart, den sich vier Damen aus Hörmanns bei Weitra ausgesucht haben. Sie heißt Schlingel und kann grob als Zielschießen mit einer Steinschleuder beschrieben werden – allerdings mit einer sehr traditionellen Handschleuder, die schon in der Steinzeit zur Jagd und Kriegsführung genutzt wurde. Dabei werden Steine in eine Schlaufe gelegt, die an einer langen Schnur befestigt ist. Die Schleuder wird mit der Hand geschwungen und so der Stein abgeschossen. Die Geschosse erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 300 km/h.

Sebastian Dangl Der ganze Ort war am Montagabend auf den Beinen, um die WM-Heldinnen zu empfangen.

Die vier Hörmannserinnen Myriam Urtz, Irmgard Polzer, Daniela Aster und Herta Vogler, im Team die „Schlingel-Amazonen“, haben diese ungewöhnliche Sportart lieben gelernt. Am Wochenende stand auf Mallorca der erste Bewerb auf dem Programm – gleich eine Weltmeisterschaft. Und das Quartett räumte gleich vier WM-Titel ab!

Zweimal gab es Gold im Team (mit Tennisbällen und mit Steinen). Dazu holte Vogler Doppelgold im Einzel. Für Urtz gab’s zudem noch Einzelsilber. Deshalb wartete am Montagabend fast der gesamte Ort beim Feuerwehrhaus, um den Weltmeisterinnen einen standesgemäßen Empfang zu bieten.

Im Keltendorf lieben gelernt.

Dass die „Amazonen“ erst seit vier Monaten trainieren, macht den Erfolg noch beeindruckender. Erstmals in Kontakt mit dem Schlingeln gekommen sind die Damen über Christian Sam, der die historische Waffe im MAMUZ Schloss Aspern und in Carnuntum vorführt. Myriam Urtz, die auch als Lehmbauspezialistin arbeitet, kam beim Bau eines Keltendorfs in der Buckligen Welt mit ihm in Kontakt. Dabei brachte ihr Sam, Vize-Weltmeister und Gründer des „Schlingel-Team Austria“ die Sportart näher – Urtz war begeistert, steckte auch ihre drei Freundinnen an.

Shutterstock/B-1972 In der Antike wurden mit diesen Steinschleudern gejagt und Kriege geführt, heute sind sie Sportgeräte.

Der Weg zur WM bedeutete viel Training. In der Sporthalle in Waldenstein wurde mindestens dreimal in der Woche trainiert, zunächst mit Tennisbällen. Nachdem sich die Treffsicherheit eingestellt hatte, mit den traditionell üblichen Tongeschossen. Diese wurden von der Keramikerin in Team, Myriam Urtz, selbst gefertigt.

Die Männer übertrumpft.

Und dann kam die WM. „Die Männer haben sich gedacht: ‚Nehmen wir die Frauen halt mal mit.‘ Am Ende haben wir dann mehr Pokale geholt als sie“, lacht Urtz. „Das Besondere bei uns ist, dass wir als geschlossene Mannschaft aus einem Dorf antreten. Die meisten anderen Teams haben sich erst vor Ort formiert. Selbst die Mallorquiner hatten keine festen Mannschaften.“

Wie es mit den „Schlingel-Amazonen“, Österreichs einzigen Schlingel-Frauenteam, weitergeht, ist noch nicht klar. Neben der WM auf Mallorca gäbe es noch einen Bewerb auf Guam, der größten Insel des Marianen-Archipels im Pazifik. „Dafür bräuchten wir aber wahrscheinlich erst einen Sponsor“, witzelt Herta Vogler. In Hörmanns hoffen jedenfalls alle, dass das Gold-Team 2021 in Mallorca zur Titelverteidigung antritt.