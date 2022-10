Litschauer Mayr räumte in Wels ab

Werbung

Bei den 34. Internationalen österreichischen Mastersmeisterschaften im Schimmen waren heuer insgesamt 78 Vereine aus ganz Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn und der USA mit insgesamt 422 Startern bei diesem Drei-Tageswettkampf aktiv dabei. Knapp 1.300 gemeldete Starts machten diese Veranstaltung auch heuer wieder zur wichtigsten des österreichischen Wettkampfkalenders für Masters.

Andreas Mayr jun. aus Litschau, der für den ATSV Ternitz startet, wagte am Samstag mit drei aufeinander folgenden Starts in der AK 25 volles Risiko. Dass er sich bereits beim ersten Bewerb über 50m Schmetterling (Delphin) in 28,36 sec. den österreichischen Meistertitel sichern konnte, überraschte den jungen Litschauer doch ein wenig.

Erst wenige Monate zuvor konnte er wieder mit dem Training beginnen, da er im Juni sein Bachelorstudium der Wirtschaftswissenschaften neben der Tätigkeit als IT-Leiter bei der Waldviertler Schuhwerkstatt mit Auszeichnung abschloss und daher keine Zeit fürs Schwimmen blieb.

Das kurze, aber intensive Training mit einem Trainingsplan von Trainervater Andreas Mayr sen. ging voll auf und so holte der Junior dann noch zusätzlich zwei Silbermedaillen über 100m Rücken und über 50m Brust in die Schrammelstadt.

„Drei Starts, drei Medaillen, mehr konnte ich mir nicht erwarten!“, ist der junge Litschauer vollauf zufrieden. Mit einem guten Trainingsplan für das kommende Jahr und entsprechenden Trainingsmöglichkeiten will sich Mayr dann nächstes Jahr für die Mastersweltmeisterschaften in Kyushu/Japan qualifizieren.