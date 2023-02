Mayr löste WM-Ticket

Werbung

Insgesamt sechs Nationen, Großbritannien, Slowakei, Luxemburg, Ukraine, Ungarn und Österreich schwammen von 10. bis 12. Februar bei den internationalen steirischen Landesmeisterschaften in Graz um Edelmetall. Unter den 316 Teilnehmern war auch Andreas Mayr aus Litschau am Start.

Er ging an diesem Wochenende insgesamt siebenmal an den Start und holte sich völlig überraschend siebenmal Gold in der internationalen Wertung.

Fünfmal schlug Mayr am Samstag zu. Sowohl 50m Delphin, 100m Lagen, 100m Rücken, 50m Kraul, als auch die 100m Brust konnte der Litschauer Schwimmer souverän für sich entscheiden.

Dass er bei allen fünf Bewerben darüber hinaus zu Bestzeiten schwamm lässt Andreas Mayr jun. vor Freude strahlen.

Am Sonntag holte der Litschauer Paradeschwimmer dann noch über die 50m Brust und die 100m Delphin Gold ins Waldviertel.

Dass er sich bei allen sieben geschwommen Bewerben für die Masters Weltmeisterschaft in Kyushu/Japan qualifizieren konnte, lässt die Leistungen in einem besonderen Licht erstrahlen.

Das große Saisonziel ist somit fixiert mit der Qualifizierung für die Weltmeisterschaft Mitte August im fernen Japan.