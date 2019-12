31. Dezember, ab 13.30 Uhr in der Altstadt

Startzeiten, Bewerbe, Distanzen:

13.30 Uhr: AVIA-Kinderlauf (1,3km)

14 Uhr: Hopferl-Hobbylauf (2,6km) und Werbeprofi-Silvesterlauf (6,5km)

Anmeldung:

- online bis 28. Dezember

- Nachmeldung und Startnummernausgabe am 30. Dezember (14-18 Uhr) bzw. am Veranstaltungstag (11.30-13.30 Uhr) im Tourismusbüro am Gmünder Stadtplatz

Startgebühren:

Kinderlauf: 3 Euro; Hobbylauf: 8 Euro; Hauptlauf: 13 bzw. 15 Euro (vor Ort)

Preise:

- für die schnellsten Drei des Hauptlaufs: 100, 70 bzw. 50 Euro

- für den Streckenrekord im Hauptlauf (Jakub Smetana: 19:53min; Valerie Soukupová: 22:57min): je 100 Euro

- für die teilnehmerstärksten Finisher-Gruppen: 300, 200 bzw. 100 Euro

- Sonderpreise für die schnellsten Drei im Hobbylauf

- Prämierung der besten Kostüme

- Feuerwehr-Wertung: für die schnellsten Feuerwehrläufer im Hauptlauf: Biergutscheine über 50, 30 bzw. 20 Euro (jeweils als Biergutschein); für die teilnehmerstärkste Feuerwehrgruppe: ein 25-Liter-Fass Schremser Bier

