Gmünder Gymnasium doppelter Meister in Lackenhof

Erstmals wurden die Ski-Landesmeisterschaften in Lackenhof vom Gymnasium Gmünd beschickt. Dieser Riesentorlauf wird als Teamwettkampf geführt, wobei jeweils fünf Schüler als Mannschaft gelten.

Aufgrund einiger Kaderläufer des SC Nordwald rechnete man sich im Vorfeld durchaus Chancen auf die vorderen Plätze aus, dass der doppelte Coup gelingt, überraschte am Ende alle. Sowohl in der Rennklasse „1./2. Schulstufe“ als auch in der Klasse „3./4. Schulstufe“ wurde ein Mixed-Team aus Mädchen und Burschen ins Rennen geschickt.

Die weiche Piste und vor allem die extremen Wetterbedingungen stellten alle Rennläufer vor Probleme, die Gym-Racer behielten aber in beiden Altersklassen die Oberhand.