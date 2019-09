Bereits zum dritten Mal veranstaltet der Skiclub Nordwald am Gelände des Fahrsicherheitszentums in Gmünd zwei Skiroller-Rennen. Ausdauersport vom feinsten zeigten dabei die Langläufer aus Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark. Die zum Sportland-NÖ-Skirollercup zählenden Rennen machten einmal mehr klar, dass Langlaufen nicht nur ein Sport für den Winter ist, sondern auch im Sommer jede Menge Action zu bieten hat.

Für die Kinderklassen wurde ein Vielseitigkeitslauf mit Hindernissen aufgebaut. Hier konnten die Jüngsten zeigen was sie bereits gelernt haben, galt es doch zu Sprinten, abzubremsen, verkehrt zu laufen, Hindernisse zu überwinden und einen Slalom zu durchlaufen.

Den Sieg holte sich Linda Stenbacka vom SV Hohe Wand vor Elina Gatterer vom SC Nordwald. Ab den Schülerklassen stand ein Massenstartrennen am Programm. Die Startaufstellung wurde in einem kurzen Sprintrennen ermittelt.

Im Hauptbewerb lieferten sich Christoph Schwarzl vom WSV Gutenbrunn und Peter Reithofer-Kainz vom ASVÖ Langlauf Mürztal mit mehrmaliger Führungsänderung ein tolles Rennen. Auf der letzten Runde konnte Schwarzl einen leichten Vorsprung herauslaufen, den er sich nicht mehr nehmen ließ. Er siegte somit in der Altersklasse I nach acht Kilometern mit Tagesbestzeit von 20:56 min.

Peter Reithofer-Kainz erreichte mit nur rund einer Sekunde Rückstand das Ziel und sichert sich den Sieg in der Altersklasse II. Ronald Eischer vom USC Atomic St Leonhard (Platz 2) und Lukas Sonnberger von der Union Bad Leonfelden (Platz 3) komplettierten in dieser Klasse das Podest.

Ulrich Klement erreicht mit nur 49 Hundertstel Rückstand den vierten Platz. Für den USC Atomic St. Leonhard gingen Thomas Kerschbaumer, Birgit Eischer und Wolfgang Löffler konkurrenzlos ins Rennen.

SC Nordwald rundete starkes Ergebnis ab

Ein spannendes Duell lieferte sich Elias Eischer mit Josef Tost vom SV Hohe Wand. Er lief ein tolles Rennen, musste sich aber nach 4,8 km mit nur 39 Hundertstel geschlagen geben. Auch die Nachwuchsläufer des SC Nordwald zeigten tolle Leistungen. Vor allem Katja Pelikan (Platz 2) und Klara Hofmann (Platz 3) konnten im Massenstartbewerb überzeugen. Buchinger Silvia (Platz 6), Julian Müllner (Platz 5) und Hannes Hofmann (Platz 8) rundeten das Ergebnis ab.

Im Anschluss an den Bewerb dankte Frau Bürgermeister Helga Rosenmayer dem SC Nordwald für die Durführung des Rennens und den Einsatz des Vereins, nicht nur im Rennsport, sondern vor allem auch im Breitensport. Das letzte Rennen des Cups findet am 22. September in St. Pölten statt.