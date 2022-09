Skiroller SC Nordwald: Erfolge der Waldviertler vor der Haustür

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Bei der Siegerehrung: Bernhard Neuwirth, Hannes Hofmann, Julian Müllner, Samuel Eder, Silvia Buchinger, Katja Pelikan, Elina und David Gatterer, Lena, Theresa und Wolfgang Strondl, Luisa und Laura Mayer, Thomas Pfeisinger und Wolfgang Neuwirth. Foto: privat

S C-Nordwald-Athleten zeigten beim Heimbewerb in Gmünd auf, Sieg in Allgemeiner Klasse an Liebenauer Tobias Kugler.