Erfolge für Weitraer Schützen

Bei den NÖ Landesmeisterschaften mit Luftgewehr und Luftpistole in Klosterneuburg gab es für die Sportschützen des HSV Raika Weitra erneut tolle Erfolge. An der Luftpistole holte Matthias Seidl in der Männerklasse den fünften Rang, Patrick Glaser wurde Sechster. Am Luftgewehr wurde Stephan Möslinger in der Männerklasse Sechster.

In der Seniorenklasse 1 holte sich Dieter Smutka den Sieg und damit den Landesmeistertitel. Das gelang auch Günter Glaser in der Seniorenklasse 2. In der Mannschaftswertung fehlte mit 1.097 Ringen nur ein Ring auf den Landesmeister SV Hohenau (1.098).

Auch Yvonne Möslinger wurde erneut ihrer Favoritenrolle gerecht und siegte im Bewerb Luftgewehr in der Frauenklasse überlegen. Aufgrund ihrer Leistungen wurden die Sieger zu den Staatsmeisterschaften einberufen.