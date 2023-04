HSV Weitra: Die Ära Glaser ging nach 47 Jahren zu Ende

Werbung

Beim Heeressportverein Weitra ist eine Ära zu Ende gegangen. Josef Glaser, Gründungsmitglied und Obmann des HSV, legte seine Funktion nach 47 erfolg- und arbeitsreichen Jahren zurück. Glaser erinnert sich: „Schon bei der Vereinsgründung 1974 übernahm ich die Funktion des Kassier-Stellvertreters. Zwei Jahre später absolvierte ich einen Kurs für Kampfrichter in Salzburg und wurde zur selben Zeit Obmann des Heeressportvereins Weitra. Jetzt, mit 85 Jahren, übergebe ich meine Vereinsagenden an Werner Wiesinger.“

In seiner handschriftlich geführten Chronik sind neben sämtlichen Meisterschaften auch alle Anschaffungen und Betreuungsprojekte seit 1974 akribisch aufgelistet. Besonders stolz ist Glaser auf die sportlichen Erfolge des Vereins: „Ich kann behaupten, dass die Pistolenschützen des Heeressportvereins Weitra Mitte der 1980er-Jahre die Nummer 1 in Niederösterreich waren. Die Erfolgswelle begleitete mich durch die Jahre und wir können mehrere Österreichische Staatsmeister in unserer Vereinsgeschichte verzeichnen. Darüber hinaus nahm mein Sohn Günter an einer Welt- und fünf Europameisterschaften teil.“

Ein wesentlicher Faktor für diese Erfolgsgeschichte war die Vereinsarbeit von Josef Glaser, der sein halbes Leben dem Verein gewidmet hat. Seine Ausdauer und sein Engagement wurden auch belohnt: Ihm wurde das Goldene Ehrenzeichen des Landesschützenverbandes Niederösterreich sowie das Goldene Ehrenzeichen der Niederösterreichischen Landesregierung, die Goldene Ehrennadel des Österreichischen Schützenbundes und das Goldene Ehrenzeichen des Österreichischen Heeressportverbandes verliehen. Glaser bedankte sich bei allen Funktionären für die aktive Mitarbeit.

Auch Präsident Gaugusch übergab an Reinhard Bachner

Einen Wechsel gab es auch im Präsidium des Heeressportvereins Weitra. Herbert Gaugusch, Kommandant des Truppenübungsplatzes Allentsteig, legte seine Funktion als Präsident zurück. Die Agenden werden derzeit interimistisch von Reinhard Bachner, Garnisonskommandant der Kuenringer Kaserne, übernommen.

Bachner und Georg Stiedl (Vizepräsident des Heeressportvereins Weitra), bedankten sich herzlich für die jahrelange gute Zusammenarbeit mit dem Heeressportverein. Bachner: „Als Kommandant freue ich mich auch in Zukunft auf eine enge Kooperation. Gerade in den Bereichen Nachwuchsförderung oder bei der Unterstützung der Infrastruktur können beide Seiten durch ein aktives Miteinander die Synergien optimal nutzen.“

Der neue HSV-Obmann Werner Wiesinger bemerkte: „Ich übernehme den Verein in einem Top-Zustand, es ist alles geregelt und exakt dokumentiert. Ein großes Danke dafür geht an meinen Vorgänger. Ich bin bestrebt, die erfolgreiche Vereinsarbeit im Sinne der guten Zusammenarbeit mit den Vereinsmitgliedern und der Kuenringer Kaserne fortzusetzen.“