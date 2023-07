Medaillenregen für die Sportschützen des HSV Weitra

In Hollabrunn wurden im Juni und Juli die Bezirks- und Landesmeisterschaften der Sportschützen in Kleinkaliber Gewehr 50 m ausgetragen. In der Klasse Kleinkaliber Gewehr 50 m stehend aufgelegt erzielte Yvonne Möslinger bei beiden Bewerben die Goldmedaille – sie ist damit amtierende Bezirks- und Landesmeisterin. Ihr Mann Stephan holte sich bei den Bezirksmeisterschaften ebenfalls Gold und den Titel Bezirksmeister, bei den Landesmeisterschaften belegte er Platz 4.

Gerlinde Ertl errang bei den Bezirks- und Landesmeisterschaften jeweils Platz 2 und holte sich damit zweimal Silber. Im Mannschaftsbewerb der Bezirksmeisterschaften konnten sich die drei Schützen über Platz 2 und die Silbermedaille freuen.

Alle drei Schützen des HSV Weitra wurden zur Staatsmeisterschaft (29. August bis 3. September) nach Innsbruck eingeladen. Zuvor findet am 19. August die Landesmeisterschaft für Kleinkaliber Gewehr 100 m in Prottes statt.